Baran News: अपराधियों को सरेआम सबक, मुंडन कराकर सड़कों पर निकाला जुलूस, बारां में दिखी पुलिस की सख्ती

गौरतलब है कि 24 अप्रेल को कुछ बदमाशों ने ओढपुरा बस्ती के पास कब्रिस्तान क्षेत्र से कांच व्यापारी सतीश गोड़ का हथियारों के बल पर अपहरण कर लिया था और 14 लाख रुपए की फिरौती लेकर उसे छोड़ा था। 25 अप्रेल को मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को पकड़ लिया। जांच में सहयोग नहीं करने पर बुधवार को नगरपरिषद की टीम ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर मुख्य आरोपी के अतिक्रमण कर बनाए गए पुश्तैनी मकान को ध्वस्त कर दिया, जिससे सख्त संदेश देने का प्रयास किया गया है।