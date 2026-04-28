राजस्थान में ईरान-इजरायल तनाव का तगड़ा असर, दोगुनी हुई डामर की कीमतें, अटकी करोड़ों की परियोजनाएं

जानकारों के अनुसार रिफाइनरी में कच्चे तेल को गर्म किया जाता है। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को अलग करने के बाद टावर के तेल में जो गाढ़ा काला पदार्थ बचता है, वही डामर [बिटुमिन] होता है। देश में पानीपत, कोच्चि, मथुरा जैसी कई रिफाइनरियों से डामर आता है। ठेकेदार पहले कंपनियों में माल बुक कराते है। युद्ध के कारण विदेशों से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने से रिफाइनरियों में भी पहले की तरह डामर का उत्पादन नहीं हो पा रहा।