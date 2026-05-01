Storm: आंधी ने बरपाया कहर, बारां में बच्ची की मौत, कोटा में 8 लोग घायल, 22 घंटे तक नहीं आई बिजली

कस्बे में सवेरे बिजली नहीं आने के कारण उपभोक्ता पानी भी संग्रह नहीं कर सके। विद्युत कर्मियों ने काफी मशक्क़त के बाद शाम सात बजे करीब विद्युत आपूर्ति बहाल की। तब जाकर सिंगल फेज मोटरे चलने से लोगो ने घरेलू आवश्यकताओ के लिए पानी भरा। क्षेत्र के कई गांवो में विद्युत पोल व तार भी टूट गए। कई सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद्युत पोल टूटने के साथ ही जमीन पर धराशायी हो गए। कई घरों के तीन, टप्पर उड़ गए। यहां मुख्य बाजार में निर्माणाधीन एक मकान की दीवार गिर गई।