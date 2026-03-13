Mandi News: राजस्थान में इस मंडी को मिली बड़ी सौगात, 1.56 करोड़ से बनेगा वे-ब्रिज और सीसी सड़कें

अब स्वीकृत कार्यों के तहत लगभग 36 लाख रुपए की लागत से सीसी एप्रोच रोड सहित वे-ब्रिज (तौल कांटा) का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए (लगभग सवा करोड़) की लागत से मंडी यार्ड में बने कवर शेड के आसपास की मौजूदा आंतरिक सड़कों पर सीसी पेवमेंट (सीमेंट कंक्रीट सड़क) का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह विधायक बैरवा ने अटरू मंडी में भी तौल कांटे के लिए 36 लाख रूपए स्वीकृत कराए है। इन कार्यों के पूरा होने से मंडी परिसर में आवागमन सुगम होगा और किसानों को अपनी उपज तौलने व बेचने में सुविधा मिलेगी। कृषि विपणन विभाग द्वारा जल्द ही इन कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा।