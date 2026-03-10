Rajasthan: अस्पताल की खिड़की तोड़कर भागा हत्या का आरोपी, पुलिस महकमे में हड़कंप, हेड कॉन्स्टेबल समेत 5 सस्पेंड

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश के लिए चार विशेष दलों का गठन किया गया है। इनमें से दो दल मध्य प्रदेश की ओर भेजे गए हैं, क्योंकि आरोपी ग्वालियर जिले का रहने वाला है। इसके अलावा सभी नाका चौकियों पर आरोपी की फोटो और सूचना भेज दी गई है और बारां से सटे मध्य प्रदेश के नाकों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस का दावा है कि फरार कैदी को जल्द ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा।