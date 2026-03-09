9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Vidhan Sabha : ‘पुलिस खुद बन गई है अपराधी, FIR के लेते हैं 15 हजार’, इस MLA ने सदन में लगाए गंभीर आरोप, देखें VIDEO

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र इन दिनों अपने तीखे तेवरों और विस्फोटक बयानों के लिए जाना जा रहा है। सदन में सोमवार को शून्यकाल के दौरान उस समय सन्नाटा पसर गया, जब कांग्रेस विधायक ने अपनी ही आक्रामक शैली में प्रदेश की पुलिस और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दीं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Mar 09, 2026

राजस्थान विधानसभा में डूंगरपुर के कद्दावर आदिवासी नेता और कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया है। शून्यकाल के दौरान बोलते हुए घोघरा ने कहा कि डूंगरपुर सहित पूरे प्रदेश में पुलिस आम जनता को लूटने का अड्डा बन गई है। उनके इस बयान ने सत्ता पक्ष को बचाव की मुद्रा में ला खड़ा किया है।

'थानों में लूट मची है': पुलिस पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप

गणेश घोघरा ने सदन में डूंगरपुर जिले की कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा, "प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन थानों में गरीब आदमी की सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस खुद अपराधी बन गई है।''

घोघरा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज एक साधारण FIR दर्ज कराने के लिए गरीब आदिवासियों से 10 से 15 हजार रुपये वसूले जा रहे हैं। पुलिस सुरक्षा देने के बजाय लोगों को लूटने का काम कर रही है।"

देखें वीडियो

'हथियार उठाना पड़ेगा': आदिवासियों की जमीन पर बड़ा बयान

यह पहली बार नहीं है जब घोघरा ने सदन में आग उगलते बयान दिए हों। कुछ दिन पहले ही उन्होंने आदिवासियों की जमीनों के मुद्दे पर सरकार को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, "आदिवासियों के पास पहले ही छोटी-छोटी जमीनें हैं, सरकार उन्हें भी छीनना चाहती है। अगर आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया गया, तो उन्हें अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ेगा।"

धार्मिक पहचान पर विवाद: 'आदिवासी हिंदू नहीं हैं'

पूर्व में घोघरा के कई बयान विवादों और चर्चाओं में रह चुके हैं। विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान एक बार उन्होंने कहा था कि आदिवासियों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान अलग है और वे हिंदू नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस आदिवासियों के स्वयंभू ठेकेदार बनकर धर्मांतरण के नाम पर सामाजिक असंतोष फैला रहे हैं और आदिवासियों की मूल पहचान को मिटाने की साजिश कर रहे हैं।

'मेरा जूता बात करेगा': घोघरा के वो बयान जो वायरल हुए

विधायक गणेश घोघरा अपनी बेबाक और कई बार अमर्यादित भाषा के लिए भी चर्चा में रहते हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान एक बार उन्होंने टोका-टाकी करने वाले सदस्य को सरेआम कह दिया था— "ओए, बात मत कर, नहीं तो मेरा जूता बात करेगा। बीच में डिस्टर्ब मत कर।" उनके इस कड़े तेवर के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते हैं।

कौन हैं गणेश घोघरा?

  • क्षेत्र: डूंगरपुर विधानसभा सीट से विधायक।
  • पद: राजस्थान युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं।
  • पहचान: राजस्थान के वागड़ क्षेत्र (डूंगरपुर-बांसवाड़ा) में आदिवासियों की मुखर आवाज माने जाते हैं।
  • राजनीतिक कद: वे यूथ कांग्रेस से लेकर मुख्यधारा की राजनीति में अपनी जुझारू छवि और 'आदिवासी अस्मिता' के मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए जाने जाते हैं।

ये भी पढ़ें

मिडिल ईस्ट संकट: अशोक गहलोत ने मोदी सरकार को याद दिलाया अपना ‘एविएशन’ अनुभव, और कह डाली ये काम की बात
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 04:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Vidhan Sabha : ‘पुलिस खुद बन गई है अपराधी, FIR के लेते हैं 15 हजार’, इस MLA ने सदन में लगाए गंभीर आरोप, देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : 'मोदी नहीं गए मैच देखने, इसलिए जीती टीम इंडिया', कांग्रेस-BJP के नेताओं में ऐसे चली श्रेय लेने की होड़, देखें VIDEO

जयपुर

Rajasthan Ki Kachri: रेगिस्तान का ‘सीक्रेट फल’, जो मीट को बना दे मक्खन, क्या आपने कभी चखा है ये

राजस्थान का देसी सुपरफूड
लाइफस्टाइल

Rajasthan Panchayat Election: ग्रामीण राजनीति में नई हलचल, अनुभवी नेता फिर आजमा सकेंगे किस्मत

Rajasthan Panchayat Elections Medical staff angry after Jaipur District Collector order February salary bill stalled RMCTA angry
जयपुर

Tree Protection Bill: बड़ा निर्णय, गैर कृषि भूमि पर भी पेड़ों की कटाई पर लगेगी सख्त रोक, कानून लाने की तैयारी

Rajasthan Panchayat Elections more than two children will be able to contest elections Today Two bills will be introduced
जयपुर

Rajasthan Education: महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की होगी नियुक्ति: शिक्षा मंत्री

Minister Madan Dilawar announces Temples in Rajasthan villages get leases Meat license is mandatory in village
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.