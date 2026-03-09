पंचायत चुनाव: राजस्थान की ग्रामीण राजनीति में नई हलचल, अनुभवी नेता फिर आजमा सकेंगे किस्मत

परिसीमन के बाद जिले की पंचायत समिति के वार्डों का भी पुनर्गठन किया गया है। इसके अनुसार पंस नीमराणा में 21, बहरोड़ में 15, पावटा में 19, विराटनगर में 15, मैड कुण्डला में 15, नारायणपुर में 17, बानसूर में 27 और कोटपूतली में 17 पंचायत समिति सदस्य वार्ड निर्धारित किए गए है। जिले में पहले 177 ग्राम पंचायत थी। परिसीमन के बाद 66 नई ग्राम पंचायत और बन गई। इधर, परिसीमन के बाद नगर परिषद के वार्ड भी 40 से बढ़कर 60 हो गए है।