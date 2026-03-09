Rajasthan Education: महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की होगी नियुक्ति: शिक्षा मंत्री

उन्होंने बताया कि यह जानकारी उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान विधायक महंत बालकनाथ द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न के उत्तर में दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गत सरकार के समय प्रदेश में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक कुल 3737 विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में परिवर्तित किया गया था। इनमें से कई विद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और कुछ जगह ऐसे शिक्षक लगाए गए थे जो स्वयं अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित नहीं थे।

उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा का कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि यदि इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर विचार किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई विद्यालय ऐसे भी हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। कुछ स्कूलों में तो 10 से भी कम विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जबकि कहीं-कहीं यह संख्या शून्य तक पहुंच गई है। ऐसे विद्यालयों की स्थिति का भी विभाग द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।