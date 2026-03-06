OPD Timing Change: ओपीडी अब सुबह-शाम दो शिफ्ट में, 1 अप्रैल से नई व्यवस्था

Rajasthan Health Department: जयपुर। राज्य के सभी शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अब ओपीडी दो शिफ्ट में संचालित की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेश के अनुसार 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ओपीडी सुबह 8 से 12 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक चलेगी। वहीं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक ओपीडी का समय सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। विभाग का कहना है कि इससे मरीजों को सुबह और शाम दोनों समय चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी।