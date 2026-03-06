MLA मुकेश भाकर की शादी में MP हनुमान बेनीवाल की ‘अजब-गजब’ एंट्री, वीडियो वायरल

लाडनूं (डीडवाना-कुचामन)। लाडनूं विधायक मुकेश भाकर के परिणय सूत्र में बंधने से पहले उनके विधायक आवास पर आयोजित वैवाहिक समारोह ने गुरुवार को एक मिनी विधानसभा का रूप ले लिया। 9 मार्च को होने वाली शादी से पहले आयोजित इस प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में राजस्थान और पड़ोसी राज्यों के दिग्गज नेता जुटे। जहां एक तरफ मंच पर सचिन पायलट और अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी चर्चा में थी, वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल की 'अजब-गजब' एंट्री ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।