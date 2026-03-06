6 मार्च 2026,

जयपुर

MLA मुकेश भाकर की शादी में MP हनुमान बेनीवाल की ‘अजब-गजब’ एंट्री, वीडियो वायरल

राजस्थान की राजनीति में इन दिनों शादियों का सीजन और सियासी मेल-मुलाकातों का दौर परवान पर है। लाडनूं से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के विवाह समारोह ने डीडवाना-कुचामन जिले में राजनीति और ग्लैमर का ऐसा तड़का लगाया है कि इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। लेकिन इस पूरे जलसे में अगर किसी एक शख्स ने अपनी मौजूदगी से महफिल लूट ली, तो वह थे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल।

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Mar 06, 2026

लाडनूं (डीडवाना-कुचामन)। लाडनूं विधायक मुकेश भाकर के परिणय सूत्र में बंधने से पहले उनके विधायक आवास पर आयोजित वैवाहिक समारोह ने गुरुवार को एक मिनी विधानसभा का रूप ले लिया। 9 मार्च को होने वाली शादी से पहले आयोजित इस प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में राजस्थान और पड़ोसी राज्यों के दिग्गज नेता जुटे। जहां एक तरफ मंच पर सचिन पायलट और अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी चर्चा में थी, वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल की 'अजब-गजब' एंट्री ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

हनुमान बेनीवाल की 'बाहुबली' एंट्री, थम गई सबकी नजरें

समारोह में कई वीआईपी मेहमान आए, लेकिन नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की एंट्री सबसे निराली रही।

  • कंधों पर सवार सांसद: बेनीवाल जैसे ही विधायक आवास पहुंचे, उनके समर्थकों का उत्साह सातवें आसमान पर था। समर्थकों ने अपने नेता को जमीन पर पैर नहीं रखने दिए और उन्हें कंधों पर बैठाकर विवाह स्थल के अंदर ले गए।
  • सोशल मीडिया पर वायरल: बेनीवाल की इस 'ग्रैंड एंट्री' के वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं।

मंच पर दिग्गजों का जमावड़ा

मुकेश भाकर, जो सचिन पायलट कैंप के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, उनकी शादी में पायलट का पहुंचना तय था। उनके अलावा समारोह में,

  • अभय सिंह चौटाला: आईएनएलडी (INLD) अध्यक्ष विशेष रूप से हरियाणा से शिरकत करने पहुंचे।
  • पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, विधायक रामनिवास गावड़िया, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी और युवा नेता अनिल चोपड़ा भी इस जश्न के साक्षी बने।
  • सियासी संकेत: अलग-अलग विचारधाराओं के नेताओं का एक मंच पर आना राजस्थान की 'राजनीतिक संस्कृति' की एक सुंदर तस्वीर पेश कर गया।

मनकीरत औलख का 'स्वैग' और विधायक का डांस

शादी में केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि मनोरंजन का भी भारी तड़का लगा। मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख ने अपने गानों से समां बांध दिया।

  • मुकेश भाकर का डांस: अपने विवाह के उल्लास में दूल्हे राजा मुकेश भाकर खुद को रोक नहीं पाए और मनकीरत औलख के गानों पर जमकर थिरके। विधायक के डांस वीडियो को उनके प्रशंसकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है।

लाडनूं बना राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र

डीडवाना-कुचामन जिले के लाडनूं में विधायक आवास पर हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थकों और वीआईपी मूवमेंट ने इसे एक शक्ति प्रदर्शन जैसा रूप दे दिया। मुकेश भाकर की युवाओं में लोकप्रियता और उनके सोशल सर्कल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले भर के प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता इस वैवाहिक रस्मों में शामिल होने पहुंचे।

