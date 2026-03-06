MLA मुकेश भाकर की शादी में MP हनुमान बेनीवाल की ‘अजब-गजब’ एंट्री, वीडियो वायरल

लाडनूं (डीडवाना-कुचामन)। लाडनूं विधायक मुकेश भाकर के परिणय सूत्र में बंधने से पहले उनके विधायक आवास पर आयोजित वैवाहिक समारोह ने गुरुवार को एक मिनी विधानसभा का रूप ले लिया। 9 मार्च को होने वाली शादी से पहले आयोजित इस प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में राजस्थान और पड़ोसी राज्यों के दिग्गज नेता जुटे। जहां एक तरफ मंच पर सचिन पायलट और अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी चर्चा में थी, वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल की 'अजब-गजब' एंट्री ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।
समारोह में कई वीआईपी मेहमान आए, लेकिन नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की एंट्री सबसे निराली रही।
मुकेश भाकर, जो सचिन पायलट कैंप के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, उनकी शादी में पायलट का पहुंचना तय था। उनके अलावा समारोह में,
शादी में केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि मनोरंजन का भी भारी तड़का लगा। मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख ने अपने गानों से समां बांध दिया।
डीडवाना-कुचामन जिले के लाडनूं में विधायक आवास पर हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थकों और वीआईपी मूवमेंट ने इसे एक शक्ति प्रदर्शन जैसा रूप दे दिया। मुकेश भाकर की युवाओं में लोकप्रियता और उनके सोशल सर्कल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले भर के प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता इस वैवाहिक रस्मों में शामिल होने पहुंचे।
