जयपुर में कूलर फैक्ट्री में भीषण आग, तीन मंजिला इमारत धधकी, सैकड़ों कूलर जलकर राख, मची अफरा तफरी

जयपुर। बिंदायका औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक तीन मंजिला कूलर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना सिंवार रोड नंबर-5, शिवाड़ मोड के पास स्थित एक बड़ी फैक्ट्री की है। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरी इमारत से धुएं का काला गुबार उठने लगा, जिसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इस हादसे में फैक्ट्री में रखे सैकड़ों कूलर जलकर खाक हो गए, जिससे लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है।