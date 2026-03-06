Muhana Mandi : थोक मंडी में आज नींबू- बारीक हरी मिर्च हुए और महंगे, टमाटर के दाम भी चढ़े, फूल गोभी सस्ती

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नींबू और बारीक हरी मिर्ची के दामों इजाफा देखने को मिला। आज थोक मंडी में नींबू के दाम 95 से 105 रुपए तो बारीक हरी मिर्च के दाम 110 से 120 रुपए के बीच बोले गए। वहीं आज थोक मंडी में टमाटर के दामों इजाफा दिखाई दिया। आज हाइब्रिड टमाटर 17 से 18 रुपए तो देसी टमाटर के दाम 5 से 14 रुपए के बीच बोले गए। इनके अन्य आज ​भिंडी और ग्वार फली भी महंगे बिके। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम सामान्य बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज दाम सामान्य रहे। आज आलू 6 से 9 रुपए के बीच तो प्याज के दाम 8 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दामों हल्का इजाफा दिखाई दिया। आज लहसुन के दाम 25 से 100 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।