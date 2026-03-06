Weather Update : एंटी साइक्लोन से बदला राजस्थान का मौसम, IMD का आया नया अपडेट

Weather Update : राजस्थान के मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा ​है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में राजस्थान में सबसे गर्म शहर बाड़मेर रहा। मौसम विभाग के जारी अपडेट के अनुसार वर्तमान में अरब सागर के गुजरात से सटे हिस्से के ऊपर एक एंटी-साइक्लोनिक परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। इसके असर से राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले एक सप्ताह तक आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है।