Rajasthan Assembly: सरकारी भवनों की शिलापट्टिकाओं पर केवल जनप्रतिनिधियों के नाम लिखे जाएं

Rajasthan News: जयपुर। विधानसभ अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि सरकारी भवनों के उद्घाटन के समय लगाई जाने वाली शिलापट्टिकाओं पर केवल चुने हुए जनप्रतिनिधियों के नाम ही अंकित किए जाने चाहिए, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि सांसद से लेकर सरपंच तक निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम ही नियम के अनुसार शिलालेखों पर लिखे जाने चाहिए।