6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Assembly: सरकारी भवनों की शिलापट्टिकाओं पर केवल जनप्रतिनिधियों के नाम लिखे जाएं

उद्घाटन के समय लगाई जाने वाली शिलापट्टिकाओं पर केवल चुने हुए जनप्रतिनिधियों के नाम ही अंकित किए जाने चाहिए, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों। सांसद से लेकर सरपंच तक निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम ही नियम के अनुसार शिलालेखों पर लिखे जाने चाहिए।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Mar 06, 2026

Rajasthan Assembly

Rajasthan Assembly (Patrika Photo)

Rajasthan News: जयपुर। विधानसभ अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि सरकारी भवनों के उद्घाटन के समय लगाई जाने वाली शिलापट्टिकाओं पर केवल चुने हुए जनप्रतिनिधियों के नाम ही अंकित किए जाने चाहिए, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि सांसद से लेकर सरपंच तक निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम ही नियम के अनुसार शिलालेखों पर लिखे जाने चाहिए।

प्रश्नकाल के दौरान विधायक शत्रुघन गौतम के पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने बताया कि यदि भविष्य में इस नियम का उल्लंघन पाया गया तो जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि केकड़ी जिला अस्पताल में 100 बेड की मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और भवन उद्घाटन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पहले बिना निर्माण कार्य पूरा हुए ही उद्घाटन कर दिया गया था और शिलापट्टिका पर नियमों के विरुद्ध अन्य नाम भी अंकित कर दिए गए थे। इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के अन्य चिकित्सा संस्थानों में यदि शिलालेखों पर नियम विरुद्ध नाम लिखे गए हैं तो उन्हें भी हटाया जाएगा। मंत्री के अनुसार इस परियोजना के लिए एनएचएम पीआईपी 2021-22 के तहत 3396.81 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी और निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ही औपचारिक हस्तांतरण की प्रक्रिया की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Board Result: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा संपन्न, मूल्यांकन कार्य शुरू
जयपुर
Evaluation of answer sheets of examinations in schools will now be done online

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 11:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Assembly: सरकारी भवनों की शिलापट्टिकाओं पर केवल जनप्रतिनिधियों के नाम लिखे जाएं

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

9 मार्च तक होंगे जयपुर सोल्जराथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन, स्लगपूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक, युवा और कॉरपोरेट टीमों के सदस्य होंगे शामिल

100th Birth Anniversary
जयपुर

जयपुर में जिंदा जलने से बचे 13 बच्चे और महिलाएं, फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, 20 दमकलों ने पाया काबू

Jaipur Hatoj Furniture Warehouse Fire 13 Children and Women Rescued 20 Fire Tenders Control Blaze
जयपुर

Indian Railway's : होली ख़त्म, पर 'होली स्पेशल' ट्रेनों को लेकर आ गई ये Good News 

indian railways
जयपुर

Rajasthan: तस्करों की ‘खुजली वाली’ साजिश फेल, खाटों पर खुजली पाउडर छिड़क कर भी नहीं रोक पाए पुलिस, ANTF का बड़ा एक्शन

नशा तस्करों के खिलाफ एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, पत्रिका फोटो
जयपुर

‘आप सड़क छाप लग रहे हो, मेडिकल टेस्ट कराओ’, विधानसभा में सभापति-डोटासरा के बीच नोकझोंक, अध्यक्ष आज लेंगे बड़ा फैसला

विधानसभा में सभापति संदीप शर्मा और डोटासरा में तीखी नोकझोंक, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.