Rajasthan Ki Kachri: रेगिस्तान का ‘सीक्रेट फल’, जो मीट को बना दे मक्खन, क्या आपने कभी चखा है ये

काचरी से बनने वाली सबसे लोकप्रिय डिश है लहसुन-काचरी की चटनी, जिसे बाजरे की रोटी और ताजे मक्खन के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। इसके अलावा, इसकी सब्जी भी बहुत चाव से बनाई जाती है, जिसे लोग अक्सर ग्वार फली या प्याज के साथ मिलाकर चटपटा बना देते हैं। आप इसे सुखाकर काचरी की फांक के रूप में साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। जिसे बाद में किसी भी सब्जी में या किसी भी चटनी में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब इसका पाउडर बनाकर मसालों में मिलाया जाता है, तो इसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। अगर आप कबाब या मीट के शौकीन हैं, तो काचरी पाउडर का इस्तेमाल करके देखिए, यह आपके स्वाद में चार चांद लगा देगा।