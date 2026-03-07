Iran Israel News: ईरान के ‘सुप्रीम’ नेता खामेनेई का वायरल हुआ ‘Book’ शौक, नेहरू की किताबों के थे जबरा शौकीन

खामेनेई ने 2013 में एक्स पर लिखते हुए बताया था कि नेहरू की किताब पढ़ने से उन्हें पता चला कि पहले भारत कई क्षेत्रों में काफी आगे था। उन्होंने नेहरू की मशहूर किताब 'ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री' (Glimpses of World History) पढ़ी थी। खामेनेई ने माना कि इस किताब को पढ़ने से पहले उन्हें पता ही नहीं था कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत कितना आगे और अमीर देश था। उन्होंने नेहरू को एक भरोसेमंद और बुद्धिमान इंसान बताया था। वे अक्सर अपने देश के युवाओं से कहते थे कि देखो, अंग्रेजों ने कैसे जानबूझकर भारत की तरक्की को रोका और वहां के उद्योगों को बर्बाद किया। वे भारत के इतिहास से अपने देश को सबक सिखाना चाहते थे।