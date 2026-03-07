Chia Seeds Mistakes: सिर्फ भिगोना ही काफी नहीं! जानिये चिया सीड्स के वो 7 ‘खतरनाक’ कॉम्बिनेशन जो बिगाड़ सकते हैं आपकी सेहत

Chia Seeds Mistakes: पिछले कुछ सालों में जैसे-जैसे सोशल मीडिया का क्रेज लोगों के बीच बढ़ा है, वैसे ही हेल्दी खाने का ट्रेंड भी अचानक काफी ज्यादा बढ़ गया है। खासकर नाश्ते को लेकर लोगों की सोच में बड़ा बदलाव आया है। अब लोग अपने ब्रेकफास्ट में ओट्स, स्मूदी, दही और सलाद के साथ चिया सीड्स शामिल करने लगे हैं।

वैसे तो ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर चिया सीड्स को एक सुपरफूड माना जाता है। लेकिन कई बार इसे ज्यादा हेल्दी बनाने के चक्कर में लोग इसे किसी भी चीज के साथ मिलाकर खा लेते हैं, जो फायदा पहुंचाने के बजाय शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है।

इसलिए आज के इस लेख में हम 7 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें चिया सीड्स के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।