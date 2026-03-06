6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

पति में कमी होने के बावजूद, बच्चे और समाज का बहाना बनाकर कर रहा है दूसरी शादी? जानें, आपको क्या अधिकार मिलेंगे

Women's Day Special: आज की स्टोरी में हम जानेंगे कि अगर बच्चा ना होने के बहाने पति दूसरी शादी का दबाव डालता है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को क्या करना चाहिए। आइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही एडवोकेट बुशरा अमन खान से जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 06, 2026

bigamy law India

bigamy law India | image credit gemini

Women's Day Special: कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि शादी के बाद कपल के बीच सब कुछ सही होने के बावजूद, बच्चा ना होने का बहाना बनाकर पति दूसरी शादी करने का दबाव पत्नी पर डालता है। ऐसे में समाज के डर या अपने में कमी होने की सोच के कारण महिलाएं ज्यादातर चुप रहना पसंद करती हैं और पति को दूसरी शादी की अनुमति दे देती हैं। लेकिन ऐसे मामलों में सबसे पहले मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि कई बार कमी औरतों में नहीं बल्कि पति में हो सकती है। आज की स्टोरी में महिलाओं को ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए, आइए इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही एडवोकेट बुशरा अमन खान से जानते हैं।

अगर पति में कमी हो तो पत्नी को मिल सकते हैं ये अधिकार

कमी के आधार पर तलाक का अधिकार
अगर पति में कमी है और इसलिए शादी पूरी नहीं हो पाई है, तो पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक या शादी रद्द करने की मांग कर सकती है। कोर्ट पति की कमी जांचने के लिए मेडिकल टेस्ट भी करवा सकता है। इसका मतलब है कि पत्नी को बच्चों के ना होने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

पति दूसरी शादी नहीं कर सकता
कानून के मुताबिक, अगर पहली शादी वैध और जीवित है, तो पति कानूनी रूप से दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है तो यह दोहरी शादी (Bigamy) मानी जाएगी और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध है।

पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार
पत्नी अपने पति से अपनी और अपने खर्चों की जिम्मेदारी का भरण-पोषण (maintenance) मांग सकती है। इसे सीआरपीसी की धारा 125 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत लिया जा सकता है। इससे पत्नी को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

मानसिक क्रूरता के खिलाफ अधिकार
अगर पति पत्नी को बिना वजह दोषी ठहराता है, अपमान करता है या मानसिक रूप से परेशान करता है, तो इसे मानसिक क्रूरता माना जाएगा। यह तलाक का एक वैध कारण है। कोर्ट में इसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है।

घरेलू हिंसा से सुरक्षा
पत्नी घरेलू हिंसा से सुरक्षा, रहने का अधिकार और भरण-पोषण, Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के तहत मांग सकती है। इससे पत्नी अपने घर में सुरक्षित रह सकती है और पति या उसके रिश्तेदारों से किसी भी तरह की हिंसा से बच सकती है।

ये भी पढ़ें

Shubnandu Breakup: शुभम और नंदिनी की राहें हुई जुदा, फैंस हैरान, अब डिजिटल प्रॉपर्टी के बंटवारे पर टिकी निगाहें
लाइफस्टाइल
Shubnandu Breakup

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Mar 2026 03:50 pm

Hindi News / Lifestyle News / पति में कमी होने के बावजूद, बच्चे और समाज का बहाना बनाकर कर रहा है दूसरी शादी? जानें, आपको क्या अधिकार मिलेंगे

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

SnapChat Trick: हो जाएं सावधान! कहीं आपका बॉयफ्रेंड भी तो नहीं भेज रहा पुरानी फोटोज को स्नैप बनाकर?

SnapChat
लाइफस्टाइल

Jaipur Restaurant: बिना बिजली के चमकता है जयपुर का ये रेस्टोरेंट, यहां लाखों शीशों के बीच शाही डिनर है खास

Royal Dining Experience Jaipur
लाइफस्टाइल

Red Rice Benefits: सफेद चावल छोड़िए! रक्ता राइस खाइए, फायदे जानकर दंग रह जाएंगे!

तवांग का रक्ता ऑर्गेनिक रेड राइस
लाइफस्टाइल

Green Tea Lemon Benefits: 5 रुपये के नींबू-ग्रीन टी से दिनभर रहें सुपर एक्टिव! भूल जाओ महंगे एनर्जी ड्रिंक्स

Green Tea Lemon Benefits
लाइफस्टाइल

World Record 2026: अनोखा! 42 दांत वाले शख्स से मिलिए, कौन है प्रथाब मुनियांडी जिसने बनाया विश्व रिकॉर्ड

World Record 2026, Prathab Muniandy, guinness world records, Most teeth in a persons Mouth,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.