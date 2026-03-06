पति में कमी होने के बावजूद, बच्चे और समाज का बहाना बनाकर कर रहा है दूसरी शादी? जानें, आपको क्या अधिकार मिलेंगे

Women's Day Special: कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि शादी के बाद कपल के बीच सब कुछ सही होने के बावजूद, बच्चा ना होने का बहाना बनाकर पति दूसरी शादी करने का दबाव पत्नी पर डालता है। ऐसे में समाज के डर या अपने में कमी होने की सोच के कारण महिलाएं ज्यादातर चुप रहना पसंद करती हैं और पति को दूसरी शादी की अनुमति दे देती हैं। लेकिन ऐसे मामलों में सबसे पहले मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि कई बार कमी औरतों में नहीं बल्कि पति में हो सकती है। आज की स्टोरी में महिलाओं को ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए, आइए इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही एडवोकेट बुशरा अमन खान से जानते हैं।