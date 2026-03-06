SnapChat Trick: हो जाएं सावधान! कहीं आपका बॉयफ्रेंड भी तो नहीं भेज रहा पुरानी फोटोज को स्नैप बनाकर?

SnapChat Trick: चाहे लोग कितने भी महंगे और अच्छे कैमरे वाले फोन क्यों न खरीद लें, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग वीडियो बनाने या फोटो खींचने के लिए स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि स्नैपचैट एक ऐसा ऐप है जिसका इस्तेमाल फोटो खींचने और वीडियो बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसमें कई तरह के मजेदार फिल्टर भी मिलते हैं, जिसकी वजह से लोग इसे इस्तेमाल करना काफी पसंद करते हैं। साथ ही, इसमें फोटो या वीडियो बनाने के बाद आप बिना किसी तीसरे ऐप का इस्तेमाल किए सीधे भेज भी सकते हैं, जिसे स्नैप कहा जाता है। लेकिन इस ऐप की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आप इसमें पहले से खींची गई फोटो को सीधे स्नैप के रूप में नहीं भेज सकते।