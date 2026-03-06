Red Rice Benefits: सफेद चावल छोड़िए! रक्ता राइस खाइए, फायदे जानकर दंग रह जाएंगे!

Organic Red Rice Benefits: गर्मी के मौसम में हमारे शरीर को हल्के और ताकत देने वाली डाइट की जरूरत होती है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में तवांग के खास रक्ता ऑर्गेनिक रेड राइस को लॉन्च किया है। यह सिर्फ चावल नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। जहां सफेद चावल खाने से सुस्ती और शुगर बढ़ने का डर रहता है, वहीं यह लाल चावल गर्मियों में आपकी एनर्जी बनाए रखता है। चलिए जानते हैं कि पहाड़ों में उगने वाला इस चावल के बारे में।