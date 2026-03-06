6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Red Rice Benefits: सफेद चावल छोड़िए! रक्ता राइस खाइए, फायदे जानकर दंग रह जाएंगे!

Organic Red Rice Benefits: अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने लॉन्च किया रक्ता रेड राइस। जानिए क्यों यह लाल चावल गर्मियों के लिए है बेस्ट और कैसे यह आपकी सेहत बदल सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Charvi Jain

Mar 06, 2026

तवांग का रक्ता ऑर्गेनिक रेड राइस

benefits of eating red rice in summers (source: gemini)

Organic Red Rice Benefits: गर्मी के मौसम में हमारे शरीर को हल्के और ताकत देने वाली डाइट की जरूरत होती है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में तवांग के खास रक्ता ऑर्गेनिक रेड राइस को लॉन्च किया है। यह सिर्फ चावल नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। जहां सफेद चावल खाने से सुस्ती और शुगर बढ़ने का डर रहता है, वहीं यह लाल चावल गर्मियों में आपकी एनर्जी बनाए रखता है। चलिए जानते हैं कि पहाड़ों में उगने वाला इस चावल के बारे में।

क्या है यह रक्ता रेड राइस?

यह खास लाल चावल अरुणाचल के तवांग जिले में मोनपा समुदाय सदियों से उगाता है। इसका लाल रंग किसी मिलावट से नहीं, बल्कि एक नेचुरल पिगमेंट एंथोसायनिन (Anthocyanins) की वजह से होता है। इसे अनपॉलिश्ड राइस भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि इसके ऊपर की पौष्टिक परत हटाई नहीं जाती।

गर्मियों में क्यों है यह बेस्ट?

पचने में आसान: यह पेट पर भारी नहीं पड़ता और आपको दिनभर एक्टिव रखता है।
नेचुरल कूलेंट: होल ग्रेन होने के कारण यह बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखता है।

सेहत के लिए अच्छा क्यों है?

  • भरपूर फाइबर: सफेद चावल के मुकाबले इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। यह आपके डाइजेशन को सुधारता है और कब्ज को भी ठीक कर देता है।
  • डायबिटीज में राहत: इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। यानी इसे खाने के बाद आपका शुगर लेवल अचानक से बढ़त नहीं है।
  • कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल: इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और आपके दिल को स्वस्थ रखते हैं।
  • मिनरल्स से भरपूर: इसमें आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे जरूरी तत्व होते हैं जो हड्डियों और खून की कमी को दूर करने में मदद करते हैं।
  • वजन घटाने में मदद: यह वजन घटाने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होते हैं।

इसे कैसे बनाएं?

इसे बनाना बेहद आसान है। आप इसे नॉर्मल चावल की तरह उबालकर खा सकते हैं, या फिर इसे पुलाव, सलाद और यहां तक कि इडली-डोसा बैटर में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्वाद काफी अच्छा होता है। ये चबाने में क्रंची होता है, जो खाने का मजा दोगुना कर देता है।

ये भी पढ़ें

Grapes Cleaning Tips: सिर्फ पानी से अंगूर धोना हो सकता है खतरनाक, सेहत बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके
लाइफस्टाइल
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

06 Mar 2026 12:09 pm

Hindi News / Lifestyle News / Red Rice Benefits: सफेद चावल छोड़िए! रक्ता राइस खाइए, फायदे जानकर दंग रह जाएंगे!

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Green Tea Lemon Benefits: 5 रुपये के नींबू-ग्रीन टी से दिनभर रहें सुपर एक्टिव! भूल जाओ महंगे एनर्जी ड्रिंक्स

Green Tea Lemon Benefits
लाइफस्टाइल

World Record 2026: अनोखा! 42 दांत वाले शख्स से मिलिए, कौन है प्रथाब मुनियांडी जिसने बनाया विश्व रिकॉर्ड

World Record 2026, Prathab Muniandy, guinness world records, Most teeth in a persons Mouth,
लाइफस्टाइल

Alum Benefits For Skin: महंगे‑महंगे क्रीम और सीरम छोड़िए, बस ₹10 की फिटकरी से पाएं शीशे जैसी चमकती त्वचा!

Alum Benefits
लाइफस्टाइल

Women’s Day 2026 Theme : इस बार महिला दिवस का थीम है खास, आखिर 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है महिला दिवस?

International Women’s Day
लाइफस्टाइल

शुक्रवार की सुबह, माता संतोषी की कृपा, अपनों को भेजें माता संतोषी का यह खास संदेश और करें दिन की शुभ शुरुआत

Shubh Shukrawar
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.