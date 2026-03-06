शुक्रवार की सुबह, माता संतोषी की कृपा, अपनों को भेजें माता संतोषी का यह खास संदेश और करें दिन की शुभ शुरुआ

Good Morning Wishes and Images: वैसे तो सभी धर्मों में हफ्ते के कुछ विशेष दिनों का खास महत्व होता है। वैसे ही हिंदू धर्म में भी शुक्रवार के दिन का विशेष माना जाता है। इस दिन को संतोषी माता और लक्ष्मी माता से जोड़ा गया है। मान्यता अनुसार, इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से की गई पूजा घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। खासकर महिलाएं इस दिन अपने परिवार की खुशहाली और उन्नति की कामना के लिए शुक्रवार का व्रत रखती हैं और विधिपूर्वक पूजा करती हैं।