Arjun Tendulkar Wife: लहंगा छोड़ लाल साड़ी में परी जैसी दिखीं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हनिया, सादगी पर फिदा हुए फैंस

आजकल की शादियों में जहां ज्यादातर दुल्हनें भारी-भरकम और हल्के रंगों के लहंगे पहनना पसंद करती हैं, वहीं सानिया चंधोक ने अपनी शादी के लिए एक बेहद क्लासिक और पारंपरिक लाल रंग की साड़ी चुनकर सबको हैरान कर दिया। इस साड़ी पर सितारों और मोतियों का बहुत ही बारीक काम था और इसका बॉर्डर काफी चौड़ा था जो काफी रॉयल लुक दे रहा था। सानिया ने अपनी साड़ी को सीधा पल्लू स्टाइल में कैरी किया, जो हमारी पुरानी भारतीय परंपराओं की खूबसूरती को दर्शाता है। इसके साथ उन्होंने कुंदन का भारी चोकर और प्यारा सा मांग टीका पहना था। हाथों में पारंपरिक लाल-सफेद चूड़ा और साथ में हरी कांच की चूड़ियां कमाल लग रही थीं। उनका मेकअप एकदम नैचुरल और ग्लोइंग था, जिसके साथ माथे पर सजी एक लाल बिंदी ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए।