Aam Panna Summer Drink: गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने का देसी नुस्खा है आम पन्ना, जानें कब और कैसे पीना है सबसे फायदेमंद

गर्मी के मौसम में आम पन्ना पीना शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद माना जाता है। यह शरीर को ठंडक देता है और हीट से होने वाली परेशानी को कम करने में मदद करता है। इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट शरीर में पानी की कमी को संतुलित रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है। विटामिन- C से भरपूर होने के कारण यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी मदद करता है।