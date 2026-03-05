Aam Panna Summer Drink: गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने का देसी नुस्खा है आम पन्ना, जानें कब और कैसे पीना है सबसे फायदेमंद

benefits of drinking aam panna in summers (source: gemini)
Aam Panna Summer Drink: राजस्थान की इस चिलचिलाती गर्मी में जब एनर्जी लेवल जीरो हो जाता है, तब हमारा बरसों पुराना देसी नुस्खा आम पन्ना काम आता है। आम पन्ना आपको लू से बचाता है और पेट में भी ठंडक देता है। विटामिन-C और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर ये खट्टा-मीठा शरबत मिनटों में आपकी सुस्ती दूर कर शरीर में एनर्जी देता है। जानें कब और कैसे पीना है सबसे फायदेमंद।
कच्चे आम में विटामिन- A, B और C अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल भी होते हैं जो गर्मी में शरीर के लिए जरूरी माने जाते हैं। यही वजह है कि कई घरों में इसे नेचुरल कूलिंग ड्रिंक के रूप में रोजाना बनाया जाता है।
गर्मी के मौसम में आम पन्ना पीना शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद माना जाता है। यह शरीर को ठंडक देता है और हीट से होने वाली परेशानी को कम करने में मदद करता है। इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट शरीर में पानी की कमी को संतुलित रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है। विटामिन- C से भरपूर होने के कारण यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी मदद करता है।
आम पन्ना बनाना बहुत आसान है। इसके लिए दो कच्चे आम को उबाल लें या हल्का भून लें। ठंडा होने के बाद उनका गूदा निकाल लें और मिक्सर में डालें। इसमें चीनी या गुड, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और पुदीना मिलाकर ब्लेंड करें। अब इसमें ठंडा पानी मिलाकर अच्छे से मिक्स करें और गिलास में बर्फ डालकर सर्व करें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य