Alum Benefits For Skin: महंगे‑महंगे क्रीम और सीरम छोड़िए, बस ₹10 की फिटकरी से पाएं शीशे जैसी चमकती त्वचा!

Alum Benefits For Skin: आजकल लोग स्किन की छोटी‑छोटी परेशानियों के लिए भी महंगे क्रीम और स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। कई बार कुछ दिनों के इस्तेमाल से समस्या कम तो हो जाती है, लेकिन बाद में प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल्स की वजह से स्किन पहले से भी खराब हो सकती है। इसका असर लंबे समय बाद चेहरे पर दिखाई देता है। ऐसे में अगर आप बाजार के महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बजाय अपने घर में मौजूद नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें, तो पिंपल्स और स्किन एजिंग जैसी समस्याओं को लंबे समय तक कंट्रोल किया जा सकता है। आज की स्टोरी में हम घर में मौजूद फिटकरी के इस्तेमाल के फायदों के बारे में बताएंगे। इसके इस्तेमाल से आप चेहरे और त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं।