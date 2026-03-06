6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

World Record 2026: अनोखा! 42 दांत वाले शख्स से मिलिए, कौन है प्रथाब मुनियांडी जिसने बनाया विश्व रिकॉर्ड

World Record 2026: हम लोग आजतक 32 दांत ही सुने हैं। पर इस शख्स के पास 32 नहीं, 42 दांत हैं। इसी वजह से ये दुनिया का पहला पुरुष बन गया है जिसके पास सबसे अधिक दांत (Most teeth in a persons Mouth) हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Mar 06, 2026

World Record 2026, Prathab Muniandy, guinness world records, Most teeth in a persons Mouth,

सबसे अधिक दांत वाले पुरुष की तस्वीर | Photo - Guinness World Records

World Record 2026: हम लोग आजतक 32 दांत ही सुने हैं। इस पर ना जाने कितने तंज और कहावत हैं, जैसे- बत्तीसी ना दिखाओ, बत्तीसी बाहर आ जाएगी…। पर आप इस शख्स को ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसके पास 32 नहीं, 42 दांत हैं। इसी वजह से ये दुनिया का पहला पुरुष बन गया है जिसके पास सबसे अधिक दांत (Most teeth in a persons Mouth) हैं। इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records 2026) में दर्ज हो चुका है। आइए, 42 दांतों वाले प्रथाब मुनियांडी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Most teeth in a persons Mouth | 42 दांतों के साथ अनोखा विश्व रिकॉर्ड

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 42 दांतों के साथ प्रथाब मुनियांडी की फोटो शेयर की है। लिखा है- "मुस्कुराइए, मलेशिया के प्रथाब मुनियांडी के मुंह में कुल 42 दांत हैं, जो सामान्य से 10 अधिक हैं। इसी वजह से उन्हें एक व्यक्ति के मुंह में सबसे ज्यादा दांत होने का रिकॉर्ड हासिल हुआ है।"

Photos of Prathab Muniandy has 42 teeth : 42 दांत वाले पुरुष की तस्वीर देखिए

प्रथाब मुनियांडी की फोटो की सभी तस्वीरों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से शेयर किया गया है। प्रथाब की रियल फोटो से लेकर उनके दांत और दांत के एक्स-रे तक की फोटो आप देख सकते हैं।

कौन है 42 दांत वाला प्रथाब मुनियांडी?

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 5 मार्च 2026 को अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया पर ये जानकारी शेयर की है। लेख के मुताबिक, प्रथाब मुनियांडी मलेशिया के रहने वाले हैं। वो जब ये जानकारी दिए तो हैरानी हुई लेकिन, हमारी टीम ने इसको लेकर आगे काम किया।

प्रथाब के दांतों की जांच दो डेंटिस्ट ने की। इसके बाद ये कंफर्म हो पाया कि प्रथाब के द्वारा किया जा रहा दावा सच है। जब ये बात मेडिकली साबित हुई तो सबसे अधिक दांत वाले पुरुष का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज किया गया।

यूजर्स के सोशल रिएक्शन्स

सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करने के बाद यूजर्स की ओर से जमकर कमेंट आ रहे हैं। कोई इनके लिए खास प्रकार का टूथब्रश शेयर कर रहा है तो कोई सैल्यूट कर रहा है। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

06 Mar 2026 11:45 am

Published on:

06 Mar 2026 11:37 am

Hindi News / Lifestyle News / World Record 2026: अनोखा! 42 दांत वाले शख्स से मिलिए, कौन है प्रथाब मुनियांडी जिसने बनाया विश्व रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Green Tea Lemon Benefits: 5 रुपये के नींबू-ग्रीन टी से दिनभर रहें सुपर एक्टिव! भूल जाओ महंगे एनर्जी ड्रिंक्स

Green Tea Lemon Benefits
लाइफस्टाइल

Alum Benefits For Skin: महंगे‑महंगे क्रीम और सीरम छोड़िए, बस ₹10 की फिटकरी से पाएं शीशे जैसी चमकती त्वचा!

Alum Benefits
लाइफस्टाइल

Women’s Day 2026 Theme : इस बार महिला दिवस का थीम है खास, आखिर 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है महिला दिवस?

International Women’s Day
लाइफस्टाइल

शुक्रवार की सुबह, माता संतोषी की कृपा, अपनों को भेजें माता संतोषी का यह खास संदेश और करें दिन की शुभ शुरुआत

Shubh Shukrawar
लाइफस्टाइल

Arjun Tendulkar Wife: लहंगा छोड़ लाल साड़ी में परी जैसी दिखीं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हनिया, सादगी पर फिदा हुए फैंस

saaniya Chandhok wedding look
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.