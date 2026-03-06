World Record 2026: अनोखा! 42 दांत वाले शख्स से मिलिए, कौन है प्रथाब मुनियांडी जिसने बनाया विश्व रिकॉर्ड

World Record 2026: हम लोग आजतक 32 दांत ही सुने हैं। इस पर ना जाने कितने तंज और कहावत हैं, जैसे- बत्तीसी ना दिखाओ, बत्तीसी बाहर आ जाएगी…। पर आप इस शख्स को ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसके पास 32 नहीं, 42 दांत हैं। इसी वजह से ये दुनिया का पहला पुरुष बन गया है जिसके पास सबसे अधिक दांत (Most teeth in a persons Mouth) हैं। इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records 2026) में दर्ज हो चुका है। आइए, 42 दांतों वाले प्रथाब मुनियांडी के बारे में विस्तार से जानते हैं।