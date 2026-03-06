Rasgulle Ki Sabzi: अब रसगुल्ला भी ग्रेवी में! उदयपुर के लग्जरी होटल की यह डिश सोशल मीडिया पर हो रही वायरल

rasgulle ki sabzi (source: gemini)
Rasgulle Ki Sabzi: उदयपुर के एक फाइव-स्टार होटल से वायरल हुए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर खाने के शौकीनों को दो हिस्सों में बांट दिया है। मेनू कार्ड पर लिखे रसगुल्ले की सब्जी का नाम देखकर बंगाली और ओडिया वाले लोग हैरान रह गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ फूड एक्सपर्ट्स इसे एक लाजवाब फ्यूजन बता रहे हैं। क्या यह मिठाई का अपमान है या सिर्फ पनीर कोफ्ते का एक नया स्वाद। आखिर कैसे बिना चाशनी के छैने से तैयार की गई यह डिश लोगों को हैरान कर रही है। आइए जानते हैं इस अतरंगी रेसिपी के बारे में।
मुंबई के एक मेकअप आर्टिस्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में वे होटल के बुफे काउंटर के पास खड़े हैं और उनकी नजर एक बोर्ड पर गई जिस पर लिखा था रसगुल्ले की सब्जी। सायकत का रिएक्शन एकदम असली था, उन्होंने कहा, भाई, प्लीज किसी बंगाली को ऐसे डराओ मत! उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा फूड शॉक बताया। वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और लोग अपनी प्रतिक्रिया देने लगे।
सोशल मीडिया पर लोग दो बातें कर रहे हैं। कुछ लोग इसे पाप बता रहे हैं। वहीं, कुछ फूड एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे बनाने के लिए चाशनी वाले रसगुल्ले का इस्तेमाल नहीं होता। इसे पनीर की तरह ही बनाया जाता है। बस, दूध को फाड़कर छैना निकाला जाता है, गोलियां बनाई जाती हैं और फिर उन्हें मीठी चाशनी की जगह नमक के पानी में उबाला जाता है। फिर इसे मलाईदार ग्रेवी में डालकर परोसा जाता है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य