Rasgulle Ki Sabzi: अब रसगुल्ला भी ग्रेवी में! उदयपुर के लग्जरी होटल की यह डिश सोशल मीडिया पर हो रही वायरल

Rasgulle Ki Sabzi: उदयपुर के एक फाइव-स्टार होटल से वायरल हुए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर खाने के शौकीनों को दो हिस्सों में बांट दिया है। मेनू कार्ड पर लिखे रसगुल्ले की सब्जी का नाम देखकर बंगाली और ओडिया वाले लोग हैरान रह गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ फूड एक्सपर्ट्स इसे एक लाजवाब फ्यूजन बता रहे हैं। क्या यह मिठाई का अपमान है या सिर्फ पनीर कोफ्ते का एक नया स्वाद। आखिर कैसे बिना चाशनी के छैने से तैयार की गई यह डिश लोगों को हैरान कर रही है। आइए जानते हैं इस अतरंगी रेसिपी के बारे में।