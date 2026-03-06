Jaipur Restaurant: बिना बिजली के चमकता है जयपुर का ये रेस्टोरेंट, यहां लाखों शीशों के बीच शाही डिनर है खास

Jaipur Zero Electricity Restaurant: जयपुर हमेशा से ही अपनी रॉयल्टी और मेहमाननवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे किसी फाइव-स्टार कैफे या रेस्टोरेंट के बारे में सुना है, जो बिना बिजली की लाइटों के जगमगाता हो? जी हां, दिल्ली रोड पर कूकस के पास एक शानदार पैलेस के अंदर ऐसा रेस्टोरेंट है, जहां कदम रखते ही लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। इस जगह की सबसे मस्त बात यह है कि यहां रात के वक्त रोशनी के लिए एक भी बिजली का बल्ब या झूमर नहीं जलाया जाता। यह इतना अनोखा रेस्टोरेंट पूरी तरह से 'जीरो-इलेक्ट्रिसिटी' यानी बिना बिजली के कॉन्सेप्ट पर चलता है। इन दिनों यह कैफे सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है।