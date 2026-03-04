Shubnandu Breakup: शुभम और नंदिनी की राहें हुई जुदा, फैंस हैरान, अब डिजिटल प्रॉपर्टी के बंटवारे पर टिकी निगाहें

Shubnandu Breakup: सोशल मीडिया फेमस कपल नंदिनी गुलेरिया और शुभम सिंह, जिन्हें उनके फॉलोअर्स Shubnandu के नाम से जानते हैं, ने अपने सात साल लंबे रिश्ते का अंत कर दिया है। यह खबर उनके फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं रही। लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप और प्यार से जुड़े मजेदार और इमोशनल कंटेंट के लिए मशहूर यह जोड़ी अलग-अलग इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ब्रेकअप की जानकारी दी। जैसे ही यह खबर आई, फैंस हैरानी और दुख जताने लगे और सोशल मीडिया पर इसे तेजी से शेयर किया जाने लगा। इसके साथ ही, कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर कोई कपल साथ में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करता है और बाद में उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो उस कंटेंट का असली मालिक कौन होगा। आइए, इस स्टोरी में इन सभी सवालों के जवाब एडवोकेट बुशरा अमन खान से जानते हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं।