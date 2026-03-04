होली के पक्के रंगो से खराब हो गया कपड़ा, पर्दा या सोफा? ये 8 टिप्स आजमाएं, सब दिखेगा बिल्कुल नया

Holi Color Stains Removal Tips: होली 2026 पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। जहां बड़े लोग रंग और गुलाल से खेल रहे हैं, वहीं बच्चे भी अपनी पिचकारियों में रंग भरकर मस्ती कर रहे हैं। लेकिन होली के मजे के साथ ही असली टेंशन तब आती है, जब कोई अचानक आपके घर रंग खेलने आ जाए या गलती से रंग आपके किसी महंगे कपड़े, पर्दे या सोफे में लग जाए। ऐसे में अक्सर एक ही रास्ता बचता है, लॉन्ड्री में धुलवाने के लिए देना।

ऐसे में अगर आपके साथ भी इस होली ऐसा कुछ हुआ है, तो घबराइए मत। हमारी आज की यह स्टोरी आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। आज की स्टोरी में हम आठ आसान और असरदार घरेलू टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, जो होली के पक्के रंग को कपड़े से हटाने में मदद करेंगे, वो भी बिना ज्यादा मेहनत के। आइए जानते हैं इन घरेलू टिप्स के बारे में विस्तार से।