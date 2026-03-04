4 मार्च 2026,

बुधवार

लाइफस्टाइल

होली के पक्के रंगो से खराब हो गया कपड़ा, पर्दा या सोफा? ये 8 टिप्स आजमाएं, सब दिखेगा बिल्कुल नया

Holi Color Stains Removal Tips: आज की स्टोरी में हम आठ आसान और असरदार घरेलू टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, जो होली के पक्के रंग को कपड़े से हटाने में मदद करेंगे, वो भी बिना ज्यादा मेहनत के। आइए जानते हैं इन घरेलू टिप्स के बारे में विस्तार से।

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 04, 2026

Holi Color Stains Removal Tips

Holi Color Stains Removal Tips | photo credit chatgpt

Holi Color Stains Removal Tips: होली 2026 पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। जहां बड़े लोग रंग और गुलाल से खेल रहे हैं, वहीं बच्चे भी अपनी पिचकारियों में रंग भरकर मस्ती कर रहे हैं। लेकिन होली के मजे के साथ ही असली टेंशन तब आती है, जब कोई अचानक आपके घर रंग खेलने आ जाए या गलती से रंग आपके किसी महंगे कपड़े, पर्दे या सोफे में लग जाए। ऐसे में अक्सर एक ही रास्ता बचता है, लॉन्ड्री में धुलवाने के लिए देना।
ऐसे में अगर आपके साथ भी इस होली ऐसा कुछ हुआ है, तो घबराइए मत। हमारी आज की यह स्टोरी आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। आज की स्टोरी में हम आठ आसान और असरदार घरेलू टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, जो होली के पक्के रंग को कपड़े से हटाने में मदद करेंगे, वो भी बिना ज्यादा मेहनत के। आइए जानते हैं इन घरेलू टिप्स के बारे में विस्तार से।

1. सिरका से जिद्दी दाग हटाएं (Vinegar for Tough Stains)

अगर कपड़े पर पक्का रंग लग गया है, तो इसे सिरके से हटाया जा सकता है। एक बाल्टी गुनगुने पानी में आधा कप सफेद सिरका और दो चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं। रंग लगे कपड़े को इसमें लगभग एक घंटे तक भिगोकर रखें। इसके बाद हल्के हाथों से डिटर्जेंट लगाकर रगड़ें और धो लें। इस तरीके से जिद्दी दाग भी आसानी से साफ हो जाते हैं और कपड़ा पहले जैसा साफ और चमकदार नजर आने लगता है।

2. खट्टी दही से रंग हल्का करें (Sour Curd Hack)

खट्टी दही सिर्फ खाने में ही नहीं, कपड़ों से दाग हटाने में भी कमाल करती है। अगर रंग बहुत गहरा है, तो कपड़े को कुछ घंटे खट्टी दही में भिगोकर रखें। इसके बाद हल्के हाथों से रगड़कर डिटर्जेंट से धो लें। जरूरत पड़े तो इस प्रक्रिया को दो-तीन बार दोहराएं। धीरे-धीरे दाग हल्का पड़ने लगता है और कपड़ा फिर से चमकने लगता है। यह तरीका खासकर प्राकृतिक रंगों के लिए बहुत असरदार माना जाता है।

3. अल्कोहल से गहरे रंग साफ करें (Alcohol Method for Dark Stains)

कुछ दाग इतने गहरे होते हैं कि साधारण धोने से नहीं निकलते। ऐसे में अल्कोहल कारगर होता है। सबसे पहले कपड़े को पानी से धो लें। फिर एक बाउल में थोड़ा अल्कोहल और थोड़ा पानी मिलाएं और इस मिश्रण को दाग वाली जगह पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें। बार-बार रगड़ने से रंग धीरे-धीरे हल्का हो जाता है और कपड़ा पहले जैसा साफ दिखने लगता है। यह तरीका सिंथेटिक कपड़ों पर भी बहुत असरदार होता है।

4. डिटर्जेंट और गर्म पानी (Detergent & Warm Water)

हल्के दाग के लिए सबसे आसान तरीका है डिटर्जेंट और गर्म पानी का उपयोग। एक टब में गर्म पानी लें और उसमें डिटर्जेंट पाउडर मिलाएं। कपड़े को 30-40 मिनट तक इसमें भिगोकर रखें। फिर हल्के हाथों से रगड़कर धो लें। इस तरीके से दाग आसानी से निकल जाते हैं और कपड़ा फिर से नया जैसा दिखने लगता है।

5. सफेद कपड़ों के लिए नींबू और नमक (Lemon & Salt for Whites)

सफेद कपड़े अगर रंग के धब्बों से गंदे हो जाएं, तो नींबू और नमक उनका रंग वापस लाने में मदद करता है। ताजे नींबू का रस निकालकर उसमें थोड़ा नमक मिलाएं और इस पेस्ट को दाग वाली जगह पर लगाएं। इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर गर्म पानी से धो लें। इस प्रक्रिया से सफेद कपड़े फिर से चमकने लगते हैं और उनका रंग पहले जैसा दिखाई देने लगता है।

6. सिरका और बेकिंग सोडा (Vinegar & Baking Soda Extra Tip)

सिरका और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी बहुत असरदार साबित होता है। एक बाल्टी गुनगुने पानी में आधा कप सफेद सिरका और दो चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं और रंग लगे कपड़े को इसमें लगभग एक घंटे तक भिगोकर रखें। इसके बाद हल्के हाथों से डिटर्जेंट लगाकर धोने पर दाग धीरे-धीरे निकल जाता है और कपड़ा साफ नजर आने लगता है।

7. टूथपेस्ट और नींबू (Toothpaste & Lemon)

जहां रंग लगा हो, वहां सफेद टूथपेस्ट लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद हल्के हाथ से रगड़कर धो लें। इसी तरह नींबू का रस भी दाग हल्का करने में बहुत कारगर होता है। दाग वाली जगह पर नींबू लगाकर कुछ देर बाद गर्म पानी से धोएं। इस तरीके से रंग का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता है और कपड़ा पहले जैसा साफ दिखने लगता है।

8. ऑयल और हल्दी के दाग (Oil & Turmeric Stains)

अगर कपड़ों पर तेल या हल्दी का दाग लग गया है, तो सिरका, डिटर्जेंट और लिक्विड क्लीनर का इस्तेमाल करें। हल्के ब्रश से दाग वाली जगह को साफ करें और फिर धूप में सुखाएं। थोड़े समय में दाग पूरी तरह खत्म हो जाएगा और कपड़े पहले जैसे साफ और चमकदार हो जाएंगे।

खबर शेयर करें:

होली के पक्के रंगो से खराब हो गया कपड़ा, पर्दा या सोफा? ये 8 टिप्स आजमाएं, सब दिखेगा बिल्कुल नया

