Happy Holi 2026 Wishes: होली पर अपनों को यहां दिए गए विशेज और शायरी भेजकर कहें “हैप्पी होली”

Happy Holi 2026 Wishes: होली सिर्फ रंगों का ही नहीं, बल्कि प्यार, अपनापन और खुशियों का भी त्योहार है। हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली होली इस बार 4 मार्च को पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन घरों में तरह-तरह के पकवान बनते हैं और चारों ओर रंग ही रंग दिखाई देते हैं। कहीं लोग गुलाल उड़ाते नजर आते हैं, तो कहीं बच्चे पिचकारी से रंग खेलते दिखाई देते हैं। होली का मौका सिर्फ टेस्टी पकवान खाने या रंग खेलने का ही नहीं होता, बल्कि लोग एक-दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलते हैं और पुराने मनमुटाव भूलकर रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। साथ ही, एक-दूसरे को होली की शुभकामनाएं भी देते हैं।

ऐसे में, अगर आप भी इस साल होली पर अपने परिवार या दोस्तों से दूर हैं या अपने किसी खास को होली की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज और शायरी भेजकर विश कर सकते हैं।