Holika Dahan Wishes and Messages: होलिका दहन आज, अपनों को यहां दिए गए विशेज और मैसेज भेजकर दें शुभकामनाएं

30+ Holika Dahan Wishes and Messages: इस साल होली का पावन पर्व एक दुर्लभ संयोग के साथ मनाया जा रहा है। आज, यानी 2 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, जबकि 3 मार्च को धुलंडी के दिन खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा। ग्रहण से 9 घंटे पूर्व सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें शुभ कार्य और मंदिर दर्शन वर्जित माने जाते हैं। इसलिए ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 2 मार्च की शाम को होलिका दहन के लिए मात्र 12 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा, जबकि अर्द्धरात्रि में लगभग 1 घंटा 10 मिनट का विशेष समय उपलब्ध रहेगा। इस दिन लोग विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर होलिका दहन करते हैं और उसके बाद परिक्रमा करते हैं। साथ ही अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भी देते हैं। इसी खास अवसर पर हम होलिका दहन की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज और संदेश साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजकर इस पावन पर्व की बधाई दे सकते हैं।
1-जले बुराई और सजे विश्वास,
हर चेहरे पर इस बार दिखे उल्लास।
प्रेम से भरे हर एक सांस,
होलिका दहन दे खुशियों का प्रकाश।।
होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
2-होलिका की पवित्र अग्नि में,
आपकी सभी चिंताएं
और दुखों का नाश हो
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं
3-चांद तारे छुप गए, बीत गया अंधकार,
धूप सुनहरी देख कर, जाग गया संसार,
दिन आपका गुजरे अच्छा; करते है दुआ हजार,
भेज रहे हैं आपको इस संदेश के जरिए ढेर सारा
होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
4-जिस तरह होलिका जलकर हो गई थी राख,
उसी तरह आपके जीवन के मिट जाए सारे कष्ट और पाप।
होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
5-मन से मिटे हर अंधियारा,
जीवन में आए अब उजियारा।
सपनों का सजे जीवन में सितारा,
होलिका दहन दे सुख अपार सारा।
होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
6-जिस तरह होलिका जलकर हो गई थी राख
उसी तरह आपके जीवन के मिट जाएं सारे कष्ट और पाप
होलिका दहन की अग्रिम शुभकामनाएं
7- जले बुराई और बढ़े विश्वास,
घर में हर ओर हो बस उल्लास
हर दिन बने खुशियों का प्रकाश,
होलिका दहन बनाए जीवन खास
होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं...
8-राख बने हर बुरी परछाई, खुशियों की हो नई अंगड़ाई।
हर मुश्किल खुद दूर भाग जाए, होलिका दहन लाए सौगात लाए
होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
9-होलिका की अग्नि में जल जाएं सारे गम,
मन में बसें खुशियां आपके हरदम।
नफरत की राख, प्रेम का हो संगम,
2026 लाए खुशियों का मौसम
होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
10-होलिका दहन पर जल जाएं सारे
काम-क्रोध-मद-मोह-दंभ हमारे
प्रज्ज्वलित हो आशा, स्वप्न, दृढ़संकल्प जो हमारा जीवन संवारे।
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं
11-जीत हुई सच्चाई की,
जल गई सारी बुराई,
होलिका दहन की आप सबको बधाई
12-यह पर्व आपके जीवन से सभी नकारात्मकता,
क्रूरता को दूर करे और सकारात्मकता
और जीवन की बेहतर समझ लाए।
होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
13-सभी के मन की बुराईयां,
सभी के ग्रह दोष इस होलिका दहन में हो जाएं भस्म।
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं
14-आपके जीवन के सारे कष्ट और रोग होलिका दहन में जलकर राख हो जाएं
आपके जीवन में आए खुशियां ही खुशियां
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं
15-होलिका की आग में जल जाए आपकी सारी परेशानियां,
खुशियों से भर जाए आपकी जिंदगी की ये नई कहानियां
होलिका दहन 2026 की हार्दिक बधाई
16-सभी अग्निपरिक्षाओं में बुराई का दहन हो
प्रेम और सत्य रूपी प्रह्लाद की विजय हो
होलिका दहन की आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं
17-मन की कालिख को जलाकर,
प्रेम का दीप जलाएं,
होलिका दहन की आपको सपरिवार शुभकामनाएं
18-होली के रंगों में घुली है प्यार की मिठास,
अपनों के साथ मनाओ ये त्योहार है खास।
होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
19-होली के रंग, खुशियों की उमंग,
लेकर आया है ये प्यार भरा संग।
गुलाल से रंगे चेहरे, मीठी गुजिया का स्वाद,
होली की मस्ती में, हर दिल रहे आबाद
20-होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
मन से मिटे हर अंधियारा,
बुराई को आग लगाना है,
अच्छाई को गले लगाना है,
इस होलिका दहन पर सबको ये सिखाना है
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं
21-जले बुराई और बढ़े विश्वास,
घर में हर ओर हो बस उल्लास।
हर दिन बने खुशियों का प्रकाश,
होलिका दहन बनाए जीवन खास
होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
22-इस पावन अग्नि में जल जाएं आपके सारे पाप,
खुशियों से महके आपका जीवन और पुण्य का हो मिलाप
होलिका दहन की शुभकामनाएं
23- नकारात्मकता जले और सकारात्मकता का वास हो,
आने वाला हर दिन आपके लिए बेहद खास हो
होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं
24-हर दर्द हो आज राख समान, दिल में जगे नई पहचान।
सपनों को मिले नया आसमान,
होलिका दहन करे आपका जीवन धनवान ।
होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
25-साल भर के बाद हमारे दुखो को जलाने आई है
देखो होलिका दहन की शुभ घड़ी आज आई है
होलिका दहन की ढेरों शुभकामनाएं
26-मन से मिटे हर अंधियारा,
जीवन में आए अब उजियारा
सपनों का सजे जीवन में सितारा,
होलिका दहन दे सुख अपार सारा
होलिका दहन की शुभकामनाएं
27-अन्याय व धर्म पर शक्ति और सत्य की
जीत का संदेश देने वाले पावन पर्व
होलिका दहन की शुभकामनाएं
28-जिस तरह होलिका
जलकर हो गई थी राख
उसी तरह आपके जीवन के
मिट जाएं सारे कष्ट और पाप
होलिका दहन की शुभकामनाएं
29-राख में बदल जाए दुख की कहानी,
आपके जीवन में आए खुशियों की रवानी।
मिले हर मोड़ पर प्यारी सी निशानी,
होलिका दहन करे किस्मत मेहरबानी
होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
30-होली से एक दिल पहले सारे दुःख-दर्द जला दो,
नई खुशी और नई उमंग के साथ रंगों का पर्व मना लो।
होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
31-मथुरा की खुशबू,
गोकुल का हार,
वृंदावन की सुगंध,
बरसाने की फुहार,
राधा की उम्मीद,
कान्हा का प्यार,
मुबारक हो आपको होली का त्यौहार!
होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
