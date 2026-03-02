2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Holika Dahan Wishes and Messages: होलिका दहन आज, अपनों को यहां दिए गए विशेज और मैसेज भेजकर दें शुभकामनाएं

30+ Holika Dahan Wishes and Messages: आज, यानी 2 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। इस दिन लोग विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर होलिका दहन करते हैं और उसके बाद परिक्रमा करते हैं। साथ ही अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भी देते हैं। इसलिए आज की इस स्टोरी में हम होलिका दहन की शुभकामनाएं देने के लिए बेहतरीन विशेज और मैसेज साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप अपनों को भेजकर इस पावन पर्व की बधाई दे सकते हैं।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 02, 2026

Holika Dahan Wishes and Messages

Holika Dahan Wishes and Messages | image credit gemini

30+ Holika Dahan Wishes and Messages: इस साल होली का पावन पर्व एक दुर्लभ संयोग के साथ मनाया जा रहा है। आज, यानी 2 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, जबकि 3 मार्च को धुलंडी के दिन खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा। ग्रहण से 9 घंटे पूर्व सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें शुभ कार्य और मंदिर दर्शन वर्जित माने जाते हैं। इसलिए ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 2 मार्च की शाम को होलिका दहन के लिए मात्र 12 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा, जबकि अर्द्धरात्रि में लगभग 1 घंटा 10 मिनट का विशेष समय उपलब्ध रहेगा। इस दिन लोग विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर होलिका दहन करते हैं और उसके बाद परिक्रमा करते हैं। साथ ही अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भी देते हैं। इसी खास अवसर पर हम होलिका दहन की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज और संदेश साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजकर इस पावन पर्व की बधाई दे सकते हैं।

होलिका दहन की शुभकामनाएं विशेज (Holika Dahan Wishes)

1-जले बुराई और सजे विश्वास,

हर चेहरे पर इस बार दिखे उल्लास।

प्रेम से भरे हर एक सांस,

होलिका दहन दे खुशियों का प्रकाश।।

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

2-होलिका की पवित्र अग्नि में,

आपकी सभी चिंताएं

और दुखों का नाश हो

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

3-चांद तारे छुप गए, बीत गया अंधकार,

धूप सुनहरी देख कर, जाग गया संसार,

दिन आपका गुजरे अच्छा; करते है दुआ हजार,

भेज रहे हैं आपको इस संदेश के जरिए ढेर सारा

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

4-जिस तरह होलिका जलकर हो गई थी राख,

उसी तरह आपके जीवन के मिट जाए सारे कष्ट और पाप।

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

5-मन से मिटे हर अंधियारा,

जीवन में आए अब उजियारा।

सपनों का सजे जीवन में सितारा,

होलिका दहन दे सुख अपार सारा।

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

6-जिस तरह होलिका जलकर हो गई थी राख

उसी तरह आपके जीवन के मिट जाएं सारे कष्ट और पाप

होलिका दहन की अग्रिम शुभकामनाएं

7- जले बुराई और बढ़े विश्वास,

घर में हर ओर हो बस उल्लास

हर दिन बने खुशियों का प्रकाश,

होलिका दहन बनाए जीवन खास

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं...

8-राख बने हर बुरी परछाई, खुशियों की हो नई अंगड़ाई।

हर मुश्किल खुद दूर भाग जाए, होलिका दहन लाए सौगात लाए

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

9-होलिका की अग्नि में जल जाएं सारे गम,

मन में बसें खुशियां आपके हरदम।

नफरत की राख, प्रेम का हो संगम,

2026 लाए खुशियों का मौसम

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

10-होलिका दहन पर जल जाएं सारे

काम-क्रोध-मद-मोह-दंभ हमारे

प्रज्ज्वलित हो आशा, स्वप्न, दृढ़संकल्प जो हमारा जीवन संवारे।

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

ये भी पढ़ें

Holi 2026: रंगों की मस्ती में स्किन और बाल न हों खराब, स्किन स्पेशलिस्ट से जानिए रंगों से बचाव के आसान उपाय
लाइफस्टाइल
Holi Skin Care Tips

11-जीत हुई सच्चाई की,

जल गई सारी बुराई,

होलिका दहन की आप सबको बधाई

12-यह पर्व आपके जीवन से सभी नकारात्मकता,

संबंधित खबरें

Good Morning Wishes : सोमवार की शुरुआत करें इन खूबसूरत मैसेज, फोटो और आध्यात्मिक शायरी के साथ

Gujiya Recipe

इस होली बनाएं बिना चीनी-मैदा की सुपर हेल्दी प्रोटीन गुजिया, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी 

Pets Licking Their Paws

अगर आपका किटन या पिल्ला बार-बार पैर चाटता है, तो नजरअंदाज न करें ये संकेत

Holi Skin Care Tips

Holi 2026: रंगों की मस्ती में स्किन और बाल न हों खराब, स्किन स्पेशलिस्ट से जानिए रंगों से बचाव के आसान उपाय

Ash Gourd for weight loss

जिम, डाइट और योग करने के बाद भी नहीं घट रहा वजन? इस हरे फल का जूस पीने से 15 दिनों में ही होने लगेगा Weight Loss

Tips for Pregnant

प्रेग्नेंट महिलाएं होली पर क्या करें, क्या नहीं? बता रही हैं Gynacologist

Alpine divorce, Alpine divorce Kya hai, viral new dating trend, new divorce trend 2026,

पहाड़ पर चल रहा तलाक और ब्रेकअप का नया ट्रेंड, Alpine Divorce के कारण खौफ में महिलाएं!

Weight Loss Tips

डाइट या जिम से भी नहीं घट रहा वजन? तो फॉलो करें ये सिंपल 10 टिप्स, तेजी से घटेगा वजन देखने वाले हो जाएंगे हैरान!

इस वीकेंड अपनाएं ये जादुई रूटीन

Weekend Self Care Routine: सिर्फ ‘छुट्टी’ नहीं, लड़कियों के लिए ‘Self Care’ का नया ट्रेंड, जानें क्यों है जरूरी

क्रूरता को दूर करे और सकारात्मकता

और जीवन की बेहतर समझ लाए।

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

13-सभी के मन की बुराईयां,

सभी के ग्रह दोष इस होलिका दहन में हो जाएं भस्म।

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

14-आपके जीवन के सारे कष्ट और रोग होलिका दहन में जलकर राख हो जाएं

आपके जीवन में आए खुशियां ही खुशियां

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

15-होलिका की आग में जल जाए आपकी सारी परेशानियां,

खुशियों से भर जाए आपकी जिंदगी की ये नई कहानियां

होलिका दहन 2026 की हार्दिक बधाई

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं भेजने के लिए संदेश (Holika Dahan Wishes Messages)

16-सभी अग्निपरिक्षाओं में बुराई का दहन हो

प्रेम और सत्य रूपी प्रह्लाद की विजय हो

होलिका दहन की आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं

17-मन की कालिख को जलाकर,

प्रेम का दीप जलाएं, 

होलिका दहन की आपको सपरिवार शुभकामनाएं

18-होली के रंगों में घुली है प्यार की मिठास,

अपनों के साथ मनाओ ये त्योहार है खास।

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

19-होली के रंग, खुशियों की उमंग,

लेकर आया है ये प्यार भरा संग।

गुलाल से रंगे चेहरे, मीठी गुजिया का स्वाद,

होली की मस्ती में, हर दिल रहे आबाद

20-होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

मन से मिटे हर अंधियारा,

बुराई को आग लगाना है, 

अच्छाई को गले लगाना है, 

इस होलिका दहन पर सबको ये सिखाना है

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

21-जले बुराई और बढ़े विश्वास,

घर में हर ओर हो बस उल्लास।

हर दिन बने खुशियों का प्रकाश,

होलिका दहन बनाए जीवन खास

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

22-इस पावन अग्नि में जल जाएं आपके सारे पाप,

खुशियों से महके आपका जीवन और पुण्य का हो मिलाप

होलिका दहन की शुभकामनाएं

23- नकारात्मकता जले और सकारात्मकता का वास हो,

आने वाला हर दिन आपके लिए बेहद खास हो

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

24-हर दर्द हो आज राख समान, दिल में जगे नई पहचान।

सपनों को मिले नया आसमान,

होलिका दहन करे आपका जीवन धनवान ।

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

25-साल भर के बाद हमारे दुखो को जलाने आई है

देखो होलिका दहन की शुभ घड़ी आज आई है

होलिका दहन की ढेरों शुभकामनाएं

26-मन से मिटे हर अंधियारा,

जीवन में आए अब उजियारा

सपनों का सजे जीवन में सितारा,

होलिका दहन दे सुख अपार सारा

होलिका दहन की शुभकामनाएं

27-अन्याय व धर्म पर शक्ति और सत्य की

जीत का संदेश देने वाले पावन पर्व

होलिका दहन की शुभकामनाएं

28-जिस तरह होलिका

जलकर हो गई थी राख

उसी तरह आपके जीवन के

मिट जाएं सारे कष्ट और पाप

होलिका दहन की शुभकामनाएं

29-राख में बदल जाए दुख की कहानी,

आपके जीवन में आए खुशियों की रवानी।

मिले हर मोड़ पर प्यारी सी निशानी,

होलिका दहन करे किस्मत मेहरबानी

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

30-होली से एक दिल पहले सारे दुःख-दर्द जला दो,

नई खुशी और नई उमंग के साथ रंगों का पर्व मना लो।

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

31-मथुरा की खुशबू,

गोकुल का हार,

वृंदावन की सुगंध,

बरसाने की फुहार,

राधा की उम्मीद,

कान्हा का प्यार,

मुबारक हो आपको होली का त्यौहार!

होलिका दहन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

ये भी पढ़ें

Post Holi Skin Care Tips: होली रंगों से स्किन में होती हैं जलन और खुजली तो तुरंत राहत पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय
ब्यूटी टिप्स
Post Holi Skin Care Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Mar 2026 11:54 am

Hindi News / Lifestyle News / Holika Dahan Wishes and Messages: होलिका दहन आज, अपनों को यहां दिए गए विशेज और मैसेज भेजकर दें शुभकामनाएं

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Good Morning Wishes : सोमवार की शुरुआत करें इन खूबसूरत मैसेज, फोटो और आध्यात्मिक शायरी के साथ

लाइफस्टाइल

इस होली बनाएं बिना चीनी-मैदा की सुपर हेल्दी प्रोटीन गुजिया, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी 

Gujiya Recipe
लाइफस्टाइल

अगर आपका किटन या पिल्ला बार-बार पैर चाटता है, तो नजरअंदाज न करें ये संकेत

Pets Licking Their Paws
लाइफस्टाइल

Holi 2026: रंगों की मस्ती में स्किन और बाल न हों खराब, स्किन स्पेशलिस्ट से जानिए रंगों से बचाव के आसान उपाय

Holi Skin Care Tips
लाइफस्टाइल

जिम, डाइट और योग करने के बाद भी नहीं घट रहा वजन? इस हरे फल का जूस पीने से 15 दिनों में ही होने लगेगा Weight Loss

Ash Gourd for weight loss
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.