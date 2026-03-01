1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Holi 2026: रंगों की मस्ती में स्किन और बाल न हों खराब, स्किन स्पेशलिस्ट से जानिए रंगों से बचाव के आसान उपाय

Holi Skin Care Tips: आज की इस स्टोरी में हम बात कर रहे हैं ग्लैम्ज स्टूडियो की मेकअप एक्सपर्ट और स्किन स्पेशलिस्ट शालिनी शर्मा से। उन्होंने होली पर स्किन और बालों की देखभाल को लेकर कुछ जरूरी और आसान सुझाव दिए हैं, ताकि आप बिना किसी चिंता के होली का आनंद ले सकें। आइए जानते हैं, ये सुझाव क्या हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 01, 2026

Holi Skin Care Tips

Holi Skin Care Tips | image credit- gemini

Holi Skin Care Tips: होली 2026 अब दूर नहीं है। चारों तरफ बाजारों में रंग और गुलाल सज चुके हैं, घरों में गुझिया की खुशबू फैलने लगी है और लोग होली पार्टी की तैयारियों में जुट गए हैं। हर कोई चाहता है कि इस बार की होली यादगार बने, इसलिए लोग ढेर सारी मस्ती और अपनों के साथ रंग खेलने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या आपने सोचा है कि केमिकल से भरपूर ये रंग आपकी त्वचा और बालों पर कितना असर डाल सकते हैं? बता दें कि केमिकल वाले रंग स्किन को ड्राय, डल और डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ये एलर्जी, खुजली और रैशेज जैसी समस्याएं भी पैदा कर देते हैं।
इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस स्टोरी में हम बात कर रहे हैं ग्लैम्ज स्टूडियो की मेकअप एक्सपर्ट और स्किन स्पेशलिस्ट शालिनी शर्मा से। उन्होंने होली पर स्किन और बालों की देखभाल को लेकर कुछ जरूरी और आसान सुझाव दिए हैं, ताकि आप बिना किसी चिंता के होली का आनंद ले सकें। आइए जानते हैं, ये सुझाव क्या हैं।

ऑर्गेनिक रंग और गुलाल से खेलें होली (Play Holi with Organic Colors & Gulal)

अगर आप होली के बाद खराब त्वचा और बेजान बालों से परेशान नहीं होना चाहते हैं, तो हमेशा ऑर्गेनिक रंग और गुलाल का ही इस्तेमाल करें। शालिनी शर्मा के अनुसार, केमिकल वाले रंग स्किन एलर्जी, खुजली, रैशेज और जलन जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। वहीं ऑर्गेनिक रंग त्वचा के लिए केमिकल वाले रंगों के तुलना में सुरक्षित होते हैं और आसानी से साफ भी हो जाते हैं। इसलिए रंग खरीदते समय उसकी क्वालिटी जरूर जांचें।

होली खेलने से पहले करें ये काम (Things to Do Before Playing Holi)

  1. पूरे शरीर और बालों में तेल लगाएं

होली खेलने से पहले नारियल तेल या सरसों का तेल पूरे शरीर और बालों में अच्छी तरह लगाएं। अगर हो सके तो शुद्ध सरसों का तेल लगाएं। यह गाढ़ा होने की वजह से त्वचा पर एक परत बना देता है, जिससे रंग सीधे स्किन में नहीं समाते और बाद में आसानी से निकल जाते हैं।

  1. चेहरे पर रोगन बदाम या मॉइश्चराइजर लगाएं

चेहरे पर रोगन बदाम तेल या अपनी स्किन टाइप के अनुसार अच्छा मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं। इससे त्वचा में नमी बनी रहती है और रंगों से होने वाला नुकसान कम होता है।

  1. बालों को बांधकर रखें

तेल लगाने के बाद बालों को खुला न छोड़ें। चोटी या बन बना लें, ताकि रंग कम से कम बालों में जाए और बाल उलझें नहीं।

होली खेलने के बाद कैसे करें सफाई? (Post-Holi Cleaning Tips)

  1. पहले उबटन से साफ करें

होली खेलने के तुरंत बाद सीधे फेस वॉश का इस्तेमाल न करें। पहले हल्के हाथों से उबटन लगाकर चेहरा साफ करें। इससे रंग धीरे-धीरे निकलने लगता है और त्वचा पर कम रगड़ पड़ती है।

  1. उसके बाद फेस वॉश करें

उबटन से सफाई के बाद ही फेस वॉश का इस्तेमाल करें। इससे त्वचा साफ भी होगी और जलन की संभावना भी कम रहेगी।

  1. जेंटल क्लींजर का इस्तेमाल करें

अगर रंग पूरी तरह न हटे तो हार्श या केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करें। जेंटल क्लींजर से धीरे-धीरे चेहरे को साफ करें। ज्यादा रगड़ने से त्वचा को नुकसान हो सकता है।

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

  • त्वचा को जोर से रगड़कर रंग न छुड़ाएं।
  • अगर स्किन पर जलन, खुजली या रैशेज हो जाएं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
  • होली के बाद स्किन को अच्छी तरह मॉइश्चराइज जरूर करें, ताकि नमी बनी रहे।
  • ज्यादा देर तक गीले कपड़ों में न रहें, इससे स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें

Holi 2026 Special Chawal Ki Kachri Recipe: होली 2026 पर 1 कप चावल से बनाएं ढेर सारी चावल की कचरी, खाने वाले करते नहीं थकेंगे आपकी तारीफ
लाइफस्टाइल
Chawal Ki Kachri

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Mar 2026 02:19 pm

Published on:

01 Mar 2026 02:18 pm

Hindi News / Lifestyle News / Holi 2026: रंगों की मस्ती में स्किन और बाल न हों खराब, स्किन स्पेशलिस्ट से जानिए रंगों से बचाव के आसान उपाय

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

जिम, डाइट और योग करने के बाद भी नहीं घट रहा वजन? इस हरे फल का जूस पीने से 15 दिनों में ही होने लगेगा Weight Loss

Ash Gourd for weight loss
लाइफस्टाइल

प्रेग्नेंट महिलाएं होली पर क्या करें, क्या नहीं? बता रही हैं Gynacologist

Tips for Pregnant
लाइफस्टाइल

पहाड़ पर चल रहा तलाक और ब्रेकअप का नया ट्रेंड, Alpine Divorce के कारण खौफ में महिलाएं!

Alpine divorce, Alpine divorce Kya hai, viral new dating trend, new divorce trend 2026,
लाइफस्टाइल

डाइट या जिम से भी नहीं घट रहा वजन? तो फॉलो करें ये सिंपल 10 टिप्स, तेजी से घटेगा वजन देखने वाले हो जाएंगे हैरान!

Weight Loss Tips
लाइफस्टाइल

Weekend Self Care Routine: सिर्फ ‘छुट्टी’ नहीं, लड़कियों के लिए ‘Self Care’ का नया ट्रेंड, जानें क्यों है जरूरी

इस वीकेंड अपनाएं ये जादुई रूटीन
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.