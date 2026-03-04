नई नवेली कार, जेब में रखे नोट या फोन पर चढ़ गया है होली का रंग? बस करें ये काम, नहीं होगा नुकसान

Holi Safety Tips: होली का त्योहार मस्ती, रंग और खुशियों से भरा होता है, लेकिन कभी-कभी यही उत्साह किसी छोटी सी लापरवाही के कारण बड़ी परेशानियां पैदा कर देता है। ऐसी घटनाएं अक्सर होली का मजा कम कर देती हैं और लोगों का मूड भी खराब कर देती हैं। जैसे बच्चों या दोस्तों की उछल-कूद में कार पर रंग लग जाना, जेब में रखे नोटों में पानी या रंग लग जाना, या फोन में पानी या रंग लग जाना।

ऐसी परेशानियों से बचने के लिए थोड़ी सावधानी जरूरी है। साथ ही, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज के स्टोरी में हम बताएंगे कि होली के दौरान फोन, कार और नोटों पर रंग लगने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ताकि आप बिना किसी परेशानी के इनसे रंग हटा सकें और अपना होली का मजा पूरी तरह सुरक्षित तरीके से मना सकें।