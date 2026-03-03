3 मार्च 2026,

मंगलवार

लाइफस्टाइल

Happy Holi Radha-Krishna images : राधा-कृष्ण के प्रेम के रंगों में सराबोर होली 2026 के लिए बेस्ट शुभकामनाएं और फोटोज

Happy Holi Radha-Krishna Images: आज के इस स्टोरी में हम राधा-कृष्ण से जुड़े फोटो और वॉलपेपर के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी में होली विशेज भी शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपनों को भेजकर विश कर सकते हैं।

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 03, 2026

Radha-Krishna Images

Radha-Krishna Images | image credit chatgpt

Happy Holi Radha-Krishna Images: भारत में होली दीवाली के बाद सबसे धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। होली दो दिनों तक चलती है, पहले दिन छोटी होली या होलिका दहन होती है और दूसरे दिन रंगवाली होली मनाई जाती है। इस साल कई सालों के बाद होलिका दहन के अगले दिन नहीं, बल्कि एक दिन बाद होली मनाई जा रही है। लोग इस दिन रंगों और गुलाल के साथ खेलते हैं और अपनों को शुभकामनाएं भी देते हैं। इसलिए आज के इस स्टोरी में हम राधा-कृष्ण से जुड़े फोटो और वॉलपेपर के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी में होली विशेज भी शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपनों को भेजकर विश कर सकते हैं।

राधा-कृष्ण की होली

होली के त्योहार से राधा-कृष्ण से गहरा नाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार, भगवान कृष्ण ने सबसे पहले होली में रंगों से खेलना शुरू किया था। इसलिए हर साल मथुरा, वृंदावन, बरसाना और ब्रज की होली खास तौर पर मनाई जाती है।

होली 2026 की बधाई देने के लिए हिंदी में छोटे और यूनिक मैसेज

  • कान्हा की मटकी, राधा की मुस्कान, होली बनाये सबको एक समान। हैपी होली
  • राधा के नैनों की भाषा, कृष्ण के प्रेम की अभिलाषा। हैपी होली
  • वृन्दावन की गलियां, राधा की सखियां, कान्हा की पिचकारियां। हैपी होली
  • होली के दिन कान्हा से मांगते हैं दुआ, कि आपका चेहरा हमेशा खिला रहे। हैपी होली
  • राधा-कृष्ण की अमृत धारा, खुशियों से भर जाए घर तुम्हारा। हैपी होली

Best Happy Holi Wishes in English

  • May the vibrant colours of Holi bring happiness and prosperity into your life. Happy Holi!
  • This Holi, let’s forget all grudges and fill our hearts with love and laughter. Wishing you a joyful Happy Holi!
  • Let the colours of Holi brighten your life with new hope and endless joy. Happy Holi to you and your family!
  • May your Holi be filled with the warmth of family, the joy of friendship, and the spirit of togetherness. Happy Holi!
  • Wishing you a Holi filled with gulal, sweets, and endless celebrations. Happy Holi 2026!

स्टेटस लगाने के लिए राधा-कृष्ण की फोटो (Radha-Krishna Holi Images)

होली कि बधाई देने के लिए राधा-कृष्ण से जुड़े शायरी

  • राधे-राधे बोलो, होली के रंग में दुखों को घोलो। हैपी होली
  • कृष्ण का प्रेम ही असली रंग है, बाकी सब तो पानी का संग है। हैपी होली
  • प्रेम की होली, स्नेह की बोली, राधे-श्याम संग खेलिये होली। हैपी होली
  • जैसा राधा और कृष्ण का प्रेम है, वैसा ही आपका और हमारा साथ रहे। हैपी होली
  • बरसाने की लाली, गोकुल का रंग, हमेशा खुश रहें आप अपने संग। हैपी होली

Heartfelt Happy Holi Messages

  • May this Holi wash away all negativity and bring fresh beginnings. Happy Holi to you and your loved ones!
  • Just like Radha-Krishna’s love, may your life be filled with colours of joy and devotion. Happy Holi!
  • Let’s celebrate Holi with open hearts, forgiveness, and kindness. Sending you warm wishes for a colourful Happy Holi!
  • May your life be as vibrant and colourful as the Holi festival itself. Enjoy this festival to the fullest!
  • The beauty of Holi lies in the unity and togetherness it brings. Wishing you a fantastic Happy Holi!

होली कि बधाई देने के लिए राधा-कृष्ण और रंगों से जुड़े मैसेज

  • राधे-कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। हैपी होली
  • राधे-राधे जपते जाओ, होली का त्योहार मनाते जाओ। हैपी होली
  • राधा रानी आपकी झोली खुशियों से भर दें। हैपी होली
  • बांके बिहारी के रंग में रंग जाओ, आज सारी दुनिया को भूल जाओ। हैपी होली
  • राधा-कृष्ण का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। हैपी होली
  • इस होली पर कान्हा आपकी हर मनोकामना पूरी करें। हैपी होली

Radha-Krishna Holi Quotes in English

  • On this auspicious occasion, let’s celebrate the eternal bond of Radha and Krishna. Wishing you a joyful and colourful Holi!
  • Let the divine romance of Radha-Krishna inspire you to spread love and joy. Happy Holi!
  • On the canvas of life, may Radha’s love and Krishna’s wisdom paint the most beautiful colours of prosperity. Happy Holi!
  • Let’s immerse ourselves in the colours of Holi and cherish the divine love story of Radha and Krishna. Happy Holi!
  • As we celebrate this festival of colours, may the presence of Radha and Krishna fill your heart with love and devotion. Happy Holi!

इस होली भेजें रंगों भरी शुभकामनाएं, हिंदी, इंग्लिश और मराठी में ट्रेंडिंग होली WhatsApp Status, Captions और फनी शायरी
लाइफस्टाइल
Holi Wishes

Hindi News / Lifestyle News / Happy Holi Radha-Krishna images : राधा-कृष्ण के प्रेम के रंगों में सराबोर होली 2026 के लिए बेस्ट शुभकामनाएं और फोटोज

