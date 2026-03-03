Happy Holi Radha-Krishna images : राधा-कृष्ण के प्रेम के रंगों में सराबोर होली 2026 के लिए बेस्ट शुभकामनाएं और फोटोज

Radha-Krishna Images | image credit chatgpt
Happy Holi Radha-Krishna Images: भारत में होली दीवाली के बाद सबसे धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। होली दो दिनों तक चलती है, पहले दिन छोटी होली या होलिका दहन होती है और दूसरे दिन रंगवाली होली मनाई जाती है। इस साल कई सालों के बाद होलिका दहन के अगले दिन नहीं, बल्कि एक दिन बाद होली मनाई जा रही है। लोग इस दिन रंगों और गुलाल के साथ खेलते हैं और अपनों को शुभकामनाएं भी देते हैं। इसलिए आज के इस स्टोरी में हम राधा-कृष्ण से जुड़े फोटो और वॉलपेपर के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी में होली विशेज भी शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपनों को भेजकर विश कर सकते हैं।
होली के त्योहार से राधा-कृष्ण से गहरा नाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार, भगवान कृष्ण ने सबसे पहले होली में रंगों से खेलना शुरू किया था। इसलिए हर साल मथुरा, वृंदावन, बरसाना और ब्रज की होली खास तौर पर मनाई जाती है।
