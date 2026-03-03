इस होली भेजें रंगों भरी शुभकामनाएं, हिंदी, इंग्लिश और मराठी में ट्रेंडिंग होली WhatsApp Status, Captions और फनी शायरी

100+ Holi Wishes: होली हर साल फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन इस साल भद्रा और चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण होली 4 मार्च को पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन लोग रंग और गुलाल लगाकर एक-दूसरे के साथ होली खेलते हैं और तरह-तरह के होली के ट्रेडिशनल खाने का भी आनंद उठाते हैं।इसके अलावा लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर या एक-दूसरे को विशेज और शायरी भेजकर बधाई भी देते हैं। इसलिए आज इस स्टोरी में हम होली 2026 की बधाई देने के लिए होली विशेज हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में शेयर कर रहे हैं, साथ ही WhatsApp स्टेट्स, फनी शायरी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कैप्शन भी दे रहे हैं। जिन्हें आप अपनों को भेजकर होली की शुभकामनाएं दे सकते हैं।