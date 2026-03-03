इस होली भेजें रंगों भरी शुभकामनाएं, हिंदी, इंग्लिश और मराठी में ट्रेंडिंग होली WhatsApp Status, Captions और फनी शायरी

Holi Wishes | image credit chatgpt
100+ Holi Wishes: होली हर साल फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन इस साल भद्रा और चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण होली 4 मार्च को पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन लोग रंग और गुलाल लगाकर एक-दूसरे के साथ होली खेलते हैं और तरह-तरह के होली के ट्रेडिशनल खाने का भी आनंद उठाते हैं।इसके अलावा लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर या एक-दूसरे को विशेज और शायरी भेजकर बधाई भी देते हैं। इसलिए आज इस स्टोरी में हम होली 2026 की बधाई देने के लिए होली विशेज हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में शेयर कर रहे हैं, साथ ही WhatsApp स्टेट्स, फनी शायरी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कैप्शन भी दे रहे हैं। जिन्हें आप अपनों को भेजकर होली की शुभकामनाएं दे सकते हैं।
76. रंगों की बौछार में हर गम भुला दो
77. होली है, खुशियों को अपनी दुनिया में भर दो
78. पुराने गिले-शिकवे धो डालो, बस प्यार फैलाओ
79. होली का मज़ा सिर्फ दोस्तों और परिवार के साथ है
80. गालों पर गुलाल, दिल में प्यार, यही है होली
81. रंगों के इस त्योहार में जीवन को नया रंग दो
82. मिठास हो और मस्ती हो, यही है होली की असली पहचान
83. हर रंग में खुशियों की चमक हो
84. अपनों के साथ होली खेलने का मज़ा ही कुछ और है
85. होली में सिर्फ हंसी और प्यार बांटो
86. Fill your world with joy this Holi
87. Forget past grudges and spread love
88. The real fun of Holi is with friends and family
89. Colors on cheeks, love in heart, that is Holi
90. Give your life a new color this festival
91. Sweetness and fun make Holi truly special
92. Let every color shine with happiness
93. Playing Holi with loved ones is unforgettable
94. Spread only laughter and love this Holi
95. Decorate your life with vibrant colors
96. Holi ka maza sirf friends aur family ke saath hai
97. Gaalo par gulal, dil mein pyaar, yahi hai Holi
98. Rangon ke is tyohar mein zindagi ko naya rang do
99. Apno ke saath Holi khelne ka maza hi kuch aur hai
100. Holi mein sirf hasi aur pyaar baanto
101. Pyaar aur dosti ke rang se zindagi chamkao
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य