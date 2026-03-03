3 मार्च 2026,

मंगलवार

लाइफस्टाइल

इस होली भेजें रंगों भरी शुभकामनाएं, हिंदी, इंग्लिश और मराठी में ट्रेंडिंग होली WhatsApp Status, Captions और फनी शायरी

100+ Holi Wishes: आज इस स्टोरी में हम होली 2026 की बधाई देने के लिए होली विशेज हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में शेयर कर रहे हैं, साथ ही WhatsApp स्टेट्स, फनी शायरी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कैप्शन भी दे रहे हैं। जिन्हें आप अपनों को भेजकर होली की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

6 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 03, 2026

Holi Wishes

Holi Wishes | image credit chatgpt

100+ Holi Wishes: होली हर साल फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन इस साल भद्रा और चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण होली 4 मार्च को पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन लोग रंग और गुलाल लगाकर एक-दूसरे के साथ होली खेलते हैं और तरह-तरह के होली के ट्रेडिशनल खाने का भी आनंद उठाते हैं।इसके अलावा लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर या एक-दूसरे को विशेज और शायरी भेजकर बधाई भी देते हैं। इसलिए आज इस स्टोरी में हम होली 2026 की बधाई देने के लिए होली विशेज हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में शेयर कर रहे हैं, साथ ही WhatsApp स्टेट्स, फनी शायरी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कैप्शन भी दे रहे हैं। जिन्हें आप अपनों को भेजकर होली की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

होली 2026 की बधाई देने के लिए हिंदी में विशेज (Holi Wishes in Hindi)

  1. रंगों के त्यौहार में सभी रंगों की हो भरमार,ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार।रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं
  2. वसंत ऋतु की बहार,चली पिचकारी उड़ा है गुलाल,रंग बरसे नीले हरे लाल,मुबारक हो आपको होली का त्यौहारहैप्पी होली 2026
  3. दुश्मन को भी गले लगाने का दिन है,रंगों में भीग जाने का दिन है,ये होली का दिन हैहोली की हार्दिक शुभकामनाएं
  4. प्यार के रंगों से भरो पिचकारी,स्नेह के रंगों से रंग दो दुनिया सारीये रंग न छूटे कभी जीवन से,ऐसी चमक आए आपकी बारीहोली की हार्दिक शुभकामनाएं
  5. खुशियों से हो आपकी मुलाकात,रंगों की आए ऐसी बरसातगुजिया की मिठास और अपनों का प्यार,मुबारक हो आपको होली का त्यौहार
  6. गुलाल का रंग, गुब्बारों की मार,सूरज की किरणें, खुशियों की बहारचांद की चांदनी, अपनों का प्यार,मुबारक हो आपको रंगों का त्योहारहोली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
  7. सात रंगों से बनी रंगोली,खुशियों से भर गई मेरी झोलीरंगों का यह खेल है होली,पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार,अपनों का प्यार, यही है होली का त्योहारहोली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
  8. सपनों की दुनिया और अपनों का प्यार,गालों पे गुलाल और पानी की बौछारसुख-समृद्धि और सफलता का हार,मुबारक हो आपको रंगों का त्योहारहोली की ढेर सारी शुभकामनाएं
  9. आज मुबारक, कल मुबारक,होली का हर पल मुबारकरंग बिरंगी होली में,होली का हर रंग मुबारकहैप्पी होली 2026
  10. ठंडाई की मिठास, रंगों की बहार,होली का त्यौहार आने को है तैयारथोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा प्यार,सबसे पहले मुबारक हो आपको होली का त्यौहार

होलीच्या हार्दिक शुभेच्छा (Holi Wishes in Marathi)

  1. रंगात न्हालेलं आकाश-धरणी,होळी आणे सुखाची कहाणीमन साफ करा, राग विसरा,आनंदाने आयुष्य रंगवा सारा
  2. रंगांची उधळण, मनात आनंद साजरा,होळीच्या दिवशी नात्यांना रंग चढलाकटुता जळो होळीत, प्रेम उरेल शाश्वत,सुख-शांतीने भरून जावो प्रत्येक घरात
  3. होळी पेटली, द्वेष जळून जाऊ दे,मनातलं सगळं ओझं हलकं होऊ देरंग भरू दे आयुष्यात आनंदाचे,प्रेम, विश्वास, नात्यांचे
  4. रंग गुलालाचा, नात्यांचा सुगंध,होळी आणते प्रेमाचा गोड आनंदजुने रुसवे जाळून टाका आज,नव्या उमेदीनं उजळो प्रत्येक श्वास
  5. रंग गुलाल, हास्यांची बरसात,होळी आणे आनंदाची सौगातमनातील काळेपण जाळून टाका,प्रेमाचा रंग जीवनात साठवा
  6. होळीच्या रंगांत न्हालेलं मन,हास्य, प्रेम, शांततेचं धनजुनी दु:खं मागे टाका,नव्या आनंदाला सामोरं जा
  7. होळीचा रंग, मनाचा संग,नात्यांत वाढो प्रेमाचा गंधतुटलेली नाती पुन्हा जुळोत,सुख-दुःखात साथ सदैव मिळोत
  8. रंग खेळता खेळता मन रंगलं,प्रेमाच्या ओलाव्यानं जीवन फुललंहोळीच्या या पवित्र दिवशी,नात्यांना नवी दिशा मिळो खरी
  9. होळीच्या ज्वाळांत जळो वैर,मनात राहो फक्त प्रेमाचं साररंगांनी भरलेलं आयुष्य लाभो,सुख-समाधान प्रत्येकाला मिळो
  10. रंगांच्या या पावन सणाला,नव्या सुरुवातीचा हात धराद्वेष विसरा, प्रेम जपा,आनंदाने आयुष्य रंगवा
  11. रंगांच्या या पवित्र सणाला,आनंद, प्रेम, समाधान लाभो मनालाजुने दु:ख विसरून पुढे जा,होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला
  12. होळी पेटता जळो वैर,मनात उरो प्रेमाचं साररंग भरू दे आयुष्यात आनंदाचे,होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा अपार
  13. गुलालाच्या रंगात न्हालं जीवन,हास्याने उजळो प्रत्येक क्षणसुख-शांती लाभो सदैव,होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा
  14. रंग खेळता खेळता नाती फुलोत,प्रेम, विश्वास अधिक दृढ होतनव्या आशा घेऊन पुढे चला,होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला
  15. होळीच्या रंगांत रंगून जा,मनातील काळेपण विसरून जाआनंद, आरोग्य, यश लाभो,होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा सदा

होली 2026 की बधाई देने के लिए इंग्लिश में विशेज (Holi Wishes in English)

  1. This Holi, may every color you wear bring a smile, a memory, and a moment you never want to forget
  2. Life’s too short for dull moments. Let this Holi sprinkle laughter, love, and a little beautiful chaos
  3. Forget the past, forgive mistakes, and let the colors wash away all worries. That’s the spirit of Holi
  4. Holi is not about the perfect picture, it’s about genuine laughs shared with the people you love
  5. Here’s to a festival that lets us be kids again messy, colorful, and carefree. Happy Holi 2026
  6. May your Holi be as lively as your dreams and as sweet as the gujiya on your plate
  7. Some colors fade, but the ones shared with loved ones last forever. Wishing you unforgettable moments this Holi
  8. Don’t just play with colors — dance freely, laugh loudly, and soak in every joyful moment
  9. May red bring love, yellow bring warmth, green bring prosperity, and blue bring peace into your life
  10. Another year, another Holi — grateful for everyone who adds color to my world every single day

होली WhatsApp Status 2026 (Holi WhatsApp Status)

  1. Rangon ka tyohar hai, tension ka zero
  2. Khushiyo ka splash, doston ka dash — Holi hai
  3. Thandai in hand, gujiya on plate, aur full masti ka rate
  4. Life thodi dull ho? Holi ka magic se sab bright ho jaaye
  5. Aaj ka plan: Rang, masti, repeat
  6. Dil se forgive karo, watercolors se nahi. Happy Holi
  7. Sab equal hai Holi ke rang mein — chhota, bada, gora ya kaala
  8. Colors, laughter, aur unlimited gujiya — Holi ka asli combo
  9. Apni life mein thodi brightness daalo — Holi hai
  10. Bura na mano, Holi hai. Happy Holi 2026

होली पर दोस्त के लिए शायरी (Holi Wishes for Friends)

  1. यार, Holi है! आज सब पुरानी रंजिश भूल जाओ और सिर्फ रंग, मस्ती और हंसी में खो जाओ
  2. आज का दिन बस खुशियों और दोस्तों के लिए है — पिचकारी भर लो, गुब्बारे तैयार रखो और धमाल मचा दो
  3. तेरे बिना Holi का मज़ा अधूरा है, चल आज फिर से बच्चे बनकर पूरे जोश से खेलते हैं
  4. रंगों की बारिश में पुराने गिले-शिकवे धो डालो और सिर्फ दोस्ती का आनंद लो
  5. Holi का मतलब सिर्फ रंग नहीं, बल्कि दोस्ती, हंसी और यादें हैं — इन्हें हमेशा संजो कर रखना
  6. Tu meri life ka sabse colorful highlight hai — bina tere Holi adhoori hai
  7. Aaj promise — chahe duniya kuchh kahe, main tujhe sabse zyada rang lagaaunga/lagaaungi
  8. Happy Holi to the friend who makes every boring day feel like a festival
  9. Tujhe itne colors lagaaunga ki tera WhatsApp DP change karna padega
  10. Holi without you is like gujiya without mawa — possible but totally boring. Miss you, yaar

परिवार के लिए होली की शुभकामनाएं (Holi Wishes for Family)

  1. मम्मी-पापा को Happy Holi! आपने जो यादें दी हैं, उन्हें कोई template में नहीं समेट सकता। बस आपके साथ होना ही काफी है
  2. घर की Holi सबसे खास होती है — मम्मी की गुझिया, पापा का गुस्सा (जो 5 मिनट में पिघल जाता है), और भाई-बहन की ढुलाई
  3. My Dear Family, आज का नियम: No phone, no work — सिर्फ रंग, मस्ती और प्यार। Happy Holi 2026
  4. आप सभी की वजह से मेरी जिंदगी में सारे रंग हैं। आपके बिना सब कुछ बस काला-सफेद है
  5. दादा-दादी, नाना-नानी — उनके ज़माने की Holi अलग थी, लेकिन उनका प्यार आज भी वैसा ही है
  6. भाई/बहन — याद है बचपन में तुझे रंग लगाकर भागा था? आज भी ट्राय करूंगा। तू तैयार रह
  7. परिवार के बिना Holi खेलना उतना ही उदास है जितना बिना गुजिए के होली। आप सब मेरी दुनिया हो
  8. मम्मी का हाथ का ठंडाई, पापा का पानी वाला रंग, और पूरा घर गूंज रहा है — यही है Holi
  9. Holi का असली मज़ा तो घर के सभी लोगों के साथ ही आता है — हंसी, प्यार और थोड़ी सी मस्ती के संग
  10. परिवार के रंग ही असली रंग हैं — चाहे गुलाल हो या हंसी, सब मिलकर Holi को यादगार बनाते हैं

होली के फनी शायरी (Funny Holi Wishes)

  1. होली मुबारक! आज के बाद घर का पानी का बिल इतना आएगा कि Holi का बजट ही निकल जाएगा। पर मज़ा तो आएगा ही
  2. होली का असली मतलब: सुबह रंग, दोपहर धुलाई, शाम को थकान, और रात को गुझिया से पेट खराब। हर पल का आनंद लो
  3. मेरे कपड़ों को होली से ज्यादा डर मेरी वॉशिंग मशीन को लगता है
  4. होली पर एक अनुरोध: परमानेंट रंग मत लगाना यार, ऑफिस जाना है
  5. ठंडाई पीने के बाद जो कुछ भी बोला, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यही तो होली का मज़ा है
  6. मेरी होली का चेहरा: पीला, लाल, हरा, नीला,रंग खरीदने के बाद मेरी जेब: खाली,फिर भी होली का मजा लेना जरूरी
  7. होली में जो भी पानी और रंग उड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होगी
  8. भाई-बहन को रंग लगाकर भागना भी मज़ेदार है। धोने में दोहरी मस्ती
  9. होली का असली आनंद: सारे नियम भूलो, सिर्फ हंसी, गुदगुदी और रंगों में खो जाओ
  10. गुझिया, ठंडाई और पिचकारी — यही होली का असली तड़का और jackpot है

होली के लिए हिंदी कैप्शन (Holi Caption in Hindi)

76. रंगों की बौछार में हर गम भुला दो

77. होली है, खुशियों को अपनी दुनिया में भर दो

78. पुराने गिले-शिकवे धो डालो, बस प्यार फैलाओ

79. होली का मज़ा सिर्फ दोस्तों और परिवार के साथ है

80. गालों पर गुलाल, दिल में प्यार, यही है होली

81. रंगों के इस त्योहार में जीवन को नया रंग दो

82. मिठास हो और मस्ती हो, यही है होली की असली पहचान

83. हर रंग में खुशियों की चमक हो

84. अपनों के साथ होली खेलने का मज़ा ही कुछ और है

85. होली में सिर्फ हंसी और प्यार बांटो

होली कैप्शन इन इंग्लिश (Holi Caption in English)

86. Fill your world with joy this Holi

87. Forget past grudges and spread love

88. The real fun of Holi is with friends and family

89. Colors on cheeks, love in heart, that is Holi

90. Give your life a new color this festival

91. Sweetness and fun make Holi truly special

92. Let every color shine with happiness

93. Playing Holi with loved ones is unforgettable

94. Spread only laughter and love this Holi

95. Decorate your life with vibrant colors

होली कैप्शन हिंग्लिश में (Holi Caption in Hinglish)

96. Holi ka maza sirf friends aur family ke saath hai

97. Gaalo par gulal, dil mein pyaar, yahi hai Holi

98. Rangon ke is tyohar mein zindagi ko naya rang do

99. Apno ke saath Holi khelne ka maza hi kuch aur hai

100. Holi mein sirf hasi aur pyaar baanto

101. Pyaar aur dosti ke rang se zindagi chamkao

Published on:

03 Mar 2026 02:07 pm

Hindi News / Lifestyle News / इस होली भेजें रंगों भरी शुभकामनाएं, हिंदी, इंग्लिश और मराठी में ट्रेंडिंग होली WhatsApp Status, Captions और फनी शायरी

