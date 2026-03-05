Extra Marital Affairs: पति का एक्स्ट्रा अफेयर पकड़ने के लिए पत्नियों ने खोजा नया हथियार, जानें क्या है ‘Divorce Dust’, कैसे करता है ये काम

Extra Marital Affairs: आज के समय में अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन काफी आम हो गए हैं। पहले जहां पार्टनर के अफेयर का पता चलने पर महिलाएं खुद को नुकसान पहुंचा देती थीं, वहीं अब Gen Z ने इसे हल करने का एक नया और स्मार्ट तरीका खोज लिया है। इसे डिवोर्स डस्ट ट्रेंड कहा जा रहा है। यह तरीका बिना झगड़े, पीछा या निगरानी किए काम करता है। इतना ही नहीं, इसके लिए आपको कोई हिडन कैमरा, ट्रैकिंग ऐप या पासवर्ड चेक करने की भी जरूरत नहीं होती। बस ग्लिटर का इस्तेमाल करना होता है। इसलिए इसे एक मजेदार और अच्छा सोशल मीडिया ट्रेंड माना जा रहा है, पार्टनर की बेवफाई पकड़ने के लिए। आज के स्टोरी में हम इस ट्रेंड के बारे में विस्तार से बताएंगे कि डिवोर्स डस्ट क्या है और यह कैसे काम करता है। आइए जानते हैं।