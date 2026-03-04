फर्जी शादी, न्यूड वीडियो…प्यार में पति को छोड़ प्रेमी के साथ गई महिला, सोने की चेन और मंगलसूत्र लेकर आरोपी फरार

इस मामले में सेक्टर-37 थाना के एसएचओ मंजीत ने बताया कि पीड़िता द्वारा पहले ही उत्तर प्रदेश में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि महिला की ओर से अब जो भी शिकायत सामने आई है, उसकी गंभीरता से जांच की जाएगी और सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। जांच के दौरान संबंधित दस्तावेज, बयान और उपलब्ध साक्ष्यों को खंगाला जाएगा, जिसके बाद कानून के अनुसार उचित और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस का कहना है कि पीड़िता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है और आरोपी को जल्द पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।