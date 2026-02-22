गुरुग्राम में दरिंदगी की हद! लिव-इन पार्टनर के साथ हैवानियत, सैनिटाइज़र डालकर जिंदा जलाने की कोशिश

दरअसल, 16 फरवरी को आरोपी ने युवती पर बेहद हिंसक हमला किया। उसने स्टील की बोतल और मिट्टी के बर्तन से उसके सिर पर वार किया और दीवार पर पटक दिया। इसके बाद उसने कथित तौर पर युवती के प्राइवेट पार्ट्स पर सैनिटाइजर डालकर आग लगाने की कोशिश की। आरोपी ने चाकू से उसके पैरों पर भी हमला किया और उसे इतना मारने की धमकी दी कि वह चल न सके और मां न बन पाए। आरोप है कि उसने इस दौरान अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड किए।