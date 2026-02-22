PM Kisan Yojana: पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर आई बड़ी जानकारी? जानें कब होगी जारी

PM Kisan Yojana: देशभर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। भारत सरकार की इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खाते में हर किस्त के रूप में 2,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आपके लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है।