Professional Tax क्या है और किसे भरना होता है, आयकर से कैसे अलग है यह टैक्स?

प्रोफेशनल टैक्स एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है, जिसे राज्य सरकारें उन व्यक्तियों या संस्थाओं पर लगाती हैं जो किसी पेशे, व्यापार या नौकरी से आय कमाते हैं। यह टैक्स इनकम के आधार पर लगाया जाता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह टैक्स उनके नियोक्ता (Employer) द्वारा सैलरी से काटकर राज्य सरकार को जमा किया जाता है। जबकि स्वरोजगार (Self-employed) करने वाले लोगों को यह टैक्स स्वयं राज्य सरकार को जमा करना होता है।