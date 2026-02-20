Home Loan Calculator: SBI से 50 लाख के होम लोन पर कितनी बनेगी मंथली EMI? इस तरह पा सकते हैं अधिक रकम का कर्ज

अधिक क्रेडिट स्कोर पर आपको अच्छी होम लोन डील मिल सकती है। (PC: AI)
Home Loan Calculator: नौकरीपेशा लोगों के लिए घर खरीदना काफी मुश्किल काम है। आमतौर पर ये लोग लोन लेकर ही घर खरीदते हैं। होम लोन लेने के लिए क्रेडिट स्कोर का अच्छा होना काफी जरूरी होता है। आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर है, तो आपको होम लोन पर कम ब्याज दर भी ऑफर हो जाएगी। बेसिक होम लोन के फाउंडर अतुल मोंगा ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि क्रेडिट स्कोर ही तय करता है कि आपको होम लोन मिलेगा या नहीं। मिला भी तो ब्याज दर कितनी किफायती होगी, यह भी काफी हद तक क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है। मोंगा के अनुसार, ग्राहकों को होम लोन के लिए अप्लाई करने से पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर लेनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी है, तो उसे सुधार लेना चाहिए।
भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। यह होम लोन पर 7.25 फीसदी से 8.45 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। होम लोन मैक्सगेन पर ब्याज दर 7.50 फीसदी से 8.70 फीसदी है। टॉप अप लोन पर एसबीआई की ब्याज दर 7.75 फीसदी से 10.50 फीसदी है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए ब्याज दर 8.95 फीसदी से 10.50 फीसदी है। वहीं, योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन पर ब्याज दर 8.10 फीसदी है।
|लोन का प्रकार
|ब्याज दर (प्रतिशत में)
|होम लोन (SBI Home Loan)
|7.25% – 8.45%
|होम लोन मैक्सगेन (Maxgain)
|7.50% – 8.70%
|टॉप अप लोन (Top Up Loan)
|7.75% – 10.50%
|लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (Loan Against Property)
|8.95% – 10.50%
|योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन (YONO Insta Home Top Up Loan)
|8.10%
अगर आप एसबीआई से 7.25 फीसदी ब्याज दर पर 30 साल के लिए 50 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 34,109 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 72,79,173 रुपये चुकाएंगे। यह लोन आप 25 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 36,140 रुपये की बनेगी। यहां कुल ब्याज 58,42,103 रुपये चुकाएंगे। वहीं, आप यह लोन 20 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 39,519 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 44,84,512 रुपये चुकाएंगे।
|लोन राशि
|ब्याज दर
|अवधि (साल)
|मंथली EMI (₹)
|कुल ब्याज (₹)
|50,00,000
|7.25%
|30 साल
|34,109
|72,79,173
|50,00,000
|7.25%
|25 साल
|36,140
|58,42,103
|50,00,000
|7.25%
|20 साल
|39,519
|44,84,512
बैंक ग्राहक की सैलरी के 50 फीसदी तक रकम के बराबर EMI वाला लोन दे देते हैं। लेकिन आपके पास पहले से कोई दूसरा लोन नहीं होना चाहिए। आजकल लोगों के पास एक ही समयपर कई लोन होते हैं। इससे उनका डेट टू इनकम रेश्यो बिगड़ जाता है। इसलिए आप होम लोन लेने से पहले अपने दूसरे लोन चुकाने के बारे में सोचें। इससे आपको होम लोन में अधिक रकम मिल सकेगी।
