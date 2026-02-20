20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Home Loan Calculator: SBI से 50 लाख के होम लोन पर कितनी बनेगी मंथली EMI? इस तरह पा सकते हैं अधिक रकम का कर्ज

Home Loan Calculator: अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं, तो डेट-टू-इनकम रेश्यो का जरूर ध्यान रखें। आपके पास पहले से लोन हैं, तो पहले उन्हें चुका दें और बाद में होम लोन के लिए अप्लाई करें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Feb 20, 2026

Home Loan Calculator

अधिक क्रेडिट स्कोर पर आपको अच्छी होम लोन डील मिल सकती है। (PC: AI)

Home Loan Calculator: नौकरीपेशा लोगों के लिए घर खरीदना काफी मुश्किल काम है। आमतौर पर ये लोग लोन लेकर ही घर खरीदते हैं। होम लोन लेने के लिए क्रेडिट स्कोर का अच्छा होना काफी जरूरी होता है। आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर है, तो आपको होम लोन पर कम ब्याज दर भी ऑफर हो जाएगी। बेसिक होम लोन के फाउंडर अतुल मोंगा ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि क्रेडिट स्कोर ही तय करता है कि आपको होम लोन मिलेगा या नहीं। मिला भी तो ब्याज दर कितनी किफायती होगी, यह भी काफी हद तक क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है। मोंगा के अनुसार, ग्राहकों को होम लोन के लिए अप्लाई करने से पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर लेनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी है, तो उसे सुधार लेना चाहिए।

SBI की होम लोन पर ब्याज दरें

भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। यह होम लोन पर 7.25 फीसदी से 8.45 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। होम लोन मैक्सगेन पर ब्याज दर 7.50 फीसदी से 8.70 फीसदी है। टॉप अप लोन पर एसबीआई की ब्याज दर 7.75 फीसदी से 10.50 फीसदी है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए ब्याज दर 8.95 फीसदी से 10.50 फीसदी है। वहीं, योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन पर ब्याज दर 8.10 फीसदी है।

लोन का प्रकारब्याज दर (प्रतिशत में)
होम लोन (SBI Home Loan)7.25% – 8.45%
होम लोन मैक्सगेन (Maxgain)7.50% – 8.70%
टॉप अप लोन (Top Up Loan)7.75% – 10.50%
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (Loan Against Property)8.95% – 10.50%
योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन (YONO Insta Home Top Up Loan)8.10%

50 लाख के होम लोन पर कितनी बनेगी EMI

अगर आप एसबीआई से 7.25 फीसदी ब्याज दर पर 30 साल के लिए 50 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 34,109 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 72,79,173 रुपये चुकाएंगे। यह लोन आप 25 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 36,140 रुपये की बनेगी। यहां कुल ब्याज 58,42,103 रुपये चुकाएंगे। वहीं, आप यह लोन 20 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 39,519 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 44,84,512 रुपये चुकाएंगे।

लोन राशिब्याज दरअवधि (साल)मंथली EMI (₹)कुल ब्याज (₹)
50,00,0007.25%30 साल34,10972,79,173
50,00,0007.25%25 साल36,14058,42,103
50,00,0007.25%20 साल39,51944,84,512

डेट-टू-इनकम रेश्यो का रखें ध्यान

बैंक ग्राहक की सैलरी के 50 फीसदी तक रकम के बराबर EMI वाला लोन दे देते हैं। लेकिन आपके पास पहले से कोई दूसरा लोन नहीं होना चाहिए। आजकल लोगों के पास एक ही समयपर कई लोन होते हैं। इससे उनका डेट टू इनकम रेश्यो बिगड़ जाता है। इसलिए आप होम लोन लेने से पहले अपने दूसरे लोन चुकाने के बारे में सोचें। इससे आपको होम लोन में अधिक रकम मिल सकेगी।

ये भी पढ़ें

DA Hike: होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, जानिए कितना बढ़ने वाला है महंगाई भत्ता
कारोबार
DA Hike for january 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Loan News & Updates

Published on:

20 Feb 2026 03:19 pm

Hindi News / Business / Home Loan Calculator: SBI से 50 लाख के होम लोन पर कितनी बनेगी मंथली EMI? इस तरह पा सकते हैं अधिक रकम का कर्ज

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार का सुनहरा मौका, ऐसे करें Work From Home के लिए अप्लाई

Mukhyamantri Work from Home Yojna:
कारोबार

Property Tax क्या होता है, कैसे होती है इसकी गणना? पेमेंट लेट होने पर लगेगी भारी पेनल्टी

Property Tax
कारोबार

DA Hike: होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, जानिए कितना बढ़ने वाला है महंगाई भत्ता

DA Hike for january 2026
कारोबार

Success Story: कौन हैं IVF Queen डॉ मनिका खन्ना जिनकी कंपनी का IPO आज हुआ लॉन्च, जानिए GMP

ivf queen gaudium ipo launch gmp
कारोबार

Gold Rate Today: सोने और चांदी दोनों के बढ़ गए भाव, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.