20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Property Tax क्या होता है, कैसे होती है इसकी गणना? पेमेंट लेट होने पर लगेगी भारी पेनल्टी

Property Tax नहीं चुकाना आप पर काफी भारी पड़ सकता है। यह एनुअल टैक्स होता है। लेकिन आपने नहीं भरा तो इस पर भारी पेनल्टी लग सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Feb 20, 2026

Property Tax

प्रॉपर्टी टैक्स एनुअल टैक्स होता है। (PC: AI)

Property Tax या हाउस टैक्स एक ऐसा टैक्स है, जिसके बारे में अक्सर लोग अवेयर नहीं रहते। कई मामले ऐसे भी सामने आते हैं जब लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स की भारी-भरकम देनदारी बन जाती है और उस पर पेनल्टी लगती रहती है। नगर निगम या स्थानीय नगर निकायों द्वारा प्रॉपर्टीज पर हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है। आमतौर पर यह एनुअल होता है। हालांकि, कुछ नगर निकाय छमाही या तिमाही पेमेंट का विकल्प भी देते हैं।

यह टैक्स नगर निकाय क्षेत्र के अंदर आने वाले प्रॉपर्टी मालिकों द्वारा दिया जाता है। प्रॉपर्टी की कीमत जितनी ज्यादा होगी, उतना ही अधिक टैक्स देना होगा। इस टैक्स से प्राप्त राशि आमतौर पर स्थानीय सरकारों की आय का मुख्य स्रोत होता है। इस रकम का उपयोग पार्क, सड़कें, सीवेज सिस्टम और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव और सुधार के लिए किया जाता है।

प्रॉपर्टी टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है?

हर नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि यह स्थानीय कानूनों और नियमों पर आधारित होता है। कई नगर निगम निम्न फॉर्मूले का उपयोग करते हैं:

प्रॉपर्टी टैक्स = (बेस वैल्यू × बुइल्ट अप एरिया × ऐज फैक्टर × टाइप ऑफ बिल्डिंग × कैटेगरी ऑफ यूज) – डेप्रिसिएशन

इस फॉर्मूला में:

बेस वैल्यू किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग फुट प्रॉपर्टी की कीमत है।
बुइल्ट अप एरिया में कारपेट एरिया के साथ दीवारें और अन्य निर्मित एरिया शामिल होता है।
ऐज फैक्टर में बिल्डिंग की उम्र देखी जाती है। नई बिल्डिंग्स पर आमतौर पर अधिक टैक्स लगता है।
टाइप ऑफ बिल्डिंग में बिल्डिंग का प्रकार जैसे- हाउसिंग, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल आते हैं।
कैटेगरी ऑफ यूज में प्रॉपर्टी का उपयोग- पर्सनल यूज, रेंटेड या वेकेंट देखा जाता है।
डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की ऐज और स्थिति के आधार पर दी जाने वाली छूट होती है, जिसे टैक्स से घटाया जाता है।

हाउसिंग प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी टैक्स कैसे तय होता है?

आवासीय संपत्ति के प्रॉपर्टी टैक्स की गणना करते समय कई फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है:

लोकेशन : प्राइम एरिया या शहर के केंद्र में स्थित प्रॉपर्टीज पर अधिक टैक्स लगता है।
प्रॉपर्टी की उम्र: नई प्रॉपर्टीज पर अधिक टैक्स हो सकता है, लेकिन उन्हें अधिक डेप्रिसिएशन का लाभ भी मिल सकता है।
प्रॉपर्टी का आकार: बड़ी प्रॉपर्टीज पर अधिक टैक्स लगता है।
उपयोग: पर्सनल यूज और किराए पर दी गई प्रॉपर्टीज पर टैक्स अलग हो सकता है।
प्रॉपर्टी का प्रकार: इंडिपेंडेंट हाउस या अपार्टमेंट के अनुसार टैक्स अलग हो सकता है।

प्रॉपर्टी टैक्स देरी से भरने पर पेनल्टी

प्रॉपर्टी मालिकों को पेनल्टी से बचने के लिए समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना चाहिए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, देर से भुगतान करने पर राज्य या नगर निगम की पॉलिसी के अनुसार 5% से 20% तक ब्याज या जुर्माना लग सकता है। यह अतिरिक्त शुल्क मूल प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर, पिछले साल अप्रैल में ब्रुहट बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) ने घोषणा की थी कि जो प्रॉपर्टी मालिक अपना प्रॉपर्टी टैक्स समय पर नहीं भरेंगे, उन्हें बकाया राशि के बराबर जुर्माना और सालाना 15% तक ब्याज देना होगा।

ये भी पढ़ें

Gold Rate Today: सोने और चांदी दोनों के बढ़ गए भाव, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट
कारोबार
Gold Rate Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Feb 2026 01:10 pm

Hindi News / Business / Property Tax क्या होता है, कैसे होती है इसकी गणना? पेमेंट लेट होने पर लगेगी भारी पेनल्टी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार का सुनहरा मौका, ऐसे करें Work From Home के लिए अप्लाई

Mukhyamantri Work from Home Yojna:
कारोबार

DA Hike: होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, जानिए कितना बढ़ने वाला है महंगाई भत्ता

DA Hike for january 2026
कारोबार

Success Story: कौन हैं IVF Queen डॉ मनिका खन्ना जिनकी कंपनी का IPO आज हुआ लॉन्च, जानिए GMP

ivf queen gaudium ipo launch gmp
कारोबार

Gold Rate Today: सोने और चांदी दोनों के बढ़ गए भाव, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

Gold-Silver Price Hike: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी, निवेशकों में मची हलचल

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.