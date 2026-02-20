Success Story: कौन हैं IVF Queen डॉ मनिका खन्ना जिनकी कंपनी का IPO आज हुआ लॉन्च, जानिए GMP

2009 में उन्होंने Gaudium IVF and Women Health Limited की स्थापना की। शुरुआत एक सेंटर से हुई, जो आज 22 राज्यों तक पहुंच चुका है। कंपनी हब एंड स्पॉक मॉडल पर काम करती है, जिसमें 7 हब और 26 स्पॉक सेंटर संचालित हैं। अब तक 30 हजार से ज्यादा बच्चों का जन्म IVF तकनीक के माध्यम से हो चुका है। इसी उपलब्धि के कारण उन्हें IVF Queen के नाम से पहचान मिली। कंपनी IVF, ICSI, IUI और ओव्यूलेशन इंडक्शन जैसी फर्टिलिटी सर्विस देती है। भारत के अलावा 30 देशों से मरीज यहां इलाज कराने आते हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में एक साइकिल की लागत 17 से 18 लाख रुपये है, जबकि यहां पर यह सुविधा 2 से 3 लाख रुपये में संभव है।