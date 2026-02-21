Gold Vs Silver Vs Share Market: सोना, चांदी या निफ्टी-50? मौजूदा मार्केट कंडीशन में कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न, एक्सपर्ट से समझिए

उधर ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के सीईओ पंकज माथपाल ने रिस्की एसेट्स में निवेश के प्रतिशत पर बात करते हुए कहा, "इक्विटी, गोल्ड और सिल्वर जैसे जोखिम वाले एसेट में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी उम्र को 100 में से घटाना। उदाहरण के लिए, अगर आपकी उम्र 35 वर्ष है, तो आपको 65% (100-35) निवेश जोखिम वाले एसेट में करना चाहिए और बाकी 35% निवेश सुरक्षित या डेट एसेट में करना चाहिए। यह फॉर्मूला उम्र बढ़ने के साथ जोखिम को कम करने में मदद करता है।