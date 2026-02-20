Share Market Update: शेयर बाजार में आज रही तेजी, हिंडाल्को और NTPC सबसे आगे, उधर ये शेयर लुढ़के

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)
Share Market Update: भारतीय शेयर बाजार में आज उतार-चढ़ाव के बाद मजबूती के साथ कारोबार खत्म हुआ। दिन भर के ट्रेडिंग सेशन में निवेशकों की नजर ग्लोबल संकेतों और सेक्टर आधारित खरीदारी पर रही। बाजार बंद होने तक निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स दोनों ही हरे निशान पर क्लोज हुए, जबकि टॉप गेनर्स में मेटल और पावर सेक्टर के शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 50 आज 116.90 अंक यानी 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,571.25 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 25,663.55 का इंट्राडे हाई छुआ, जबकि निचला स्तर 25,379.75 रहा। बाजार में 36 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 15 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।
वहीं, बीएसई लिमिटेड (BSE) का सेंसेक्स 316.57 अंक यानी 0.38 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,814.71 पर क्लोज हुआ। दिन के दौरान सेंसेक्स ने 83,132.08 का हाई और 82,206.21 का लो स्तर देखा। बाजार की चौड़ाई सकारात्मक रही, जिससे निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत बना रहा।
आज के कारोबार में हिंडालको, एनटीपीसी, एलटी और एसबीआई लाइफ जैसे शेयर टॉप गेनर्स की सूची में शामिल रहे। हिंडालको में 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई, जबकि एनटीपीसी में करीब 2.5 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली। पावरग्रिड, कोल इंडिया और टाटा स्टील जैसे शेयरों में भी अच्छी खरीदारी रही।
|क्रमांक
|शेयर का नाम
|ओपन
|हाई
|लो
|प्रीव क्लोज
|एलटीपी
|% बदलाव
|वॉल्यूम (शेयर)
|1
|हिंडालको
|907.50
|937.70
|901.10
|905.65
|934.75
|+3.21%
|58,55,240
|2
|एनटीपीसी
|362.80
|373.65
|362.70
|363.20
|372.80
|+2.64%
|1,67,35,103
|3
|एलटी
|4,267.10
|4,390.00
|4,267.10
|4,280.50
|4,380.10
|+2.33%
|25,42,225
|4
|एसबीआई लाइफ
|2,042.90
|2,083.30
|2,036.00
|2,043.00
|2,080.00
|+1.81%
|9,22,196
|5
|हिंदुस्तान यूनिलीवर
|2,285.00
|2,331.20
|2,278.30
|2,279.30
|2,318.30
|+1.71%
|17,15,991
|6
|कोल इंडिया
|416.00
|425.50
|415.05
|416.15
|423.00
|+1.65%
|88,42,158
|7
|पावरग्रिड
|295.55
|302.05
|294.25
|294.65
|299.00
|+1.48%
|1,17,61,509
|8
|टाटा स्टील
|206.41
|209.30
|204.73
|205.41
|208.21
|+1.36%
|2,66,03,980
|9
|नेस्ले इंडिया
|1,278.50
|1,301.00
|1,276.40
|1,278.50
|1,295.50
|+1.33%
|7,54,141
|10
|ओएनजीसी
|277.40
|280.80
|274.35
|274.65
|278.25
|+1.31%
|3,19,64,517
सेक्टर आधार पर मेटल, पावर और कुछ बैंकिंग शेयरों में निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज और मारुति जैसे दिग्गज शेयरों ने भी इंडेक्स को सहारा दिया। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि मजबूत घरेलू संकेत और चुनिंदा सेक्टर में वैल्यू बायिंग के कारण यह तेजी देखने को मिली।
दूसरी ओर आईटी सेक्टर के कुछ शेयरों में कमजोरी देखने को मिली। इंफी, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक जैसे शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। इसके अलावा इटरनल और कुछ अन्य मिडकैप शेयरों में भी बिकवाली का दबाव रहा। बैंकिंग सेक्टर में भी चुनिंदा शेयरों में हल्की गिरावट रही, हालांकि समग्र रूप से बाजार पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और प्रॉफिट बुकिंग के चलते आईटी शेयरों में दबाव बना।
|क्रमांक
|शेयर का नाम
|ओपन
|हाई
|लो
|प्रीव क्लोज
|एलटीपी
|% बदलाव
|वॉल्यूम (शेयर)
|1
|केडब्ल्यूआईएल
|28.27
|28.65
|27.37
|28.59
|27.60
|-3.46%
|1,27,81,628
|2
|एटरनल
|270.80
|272.50
|267.85
|271.75
|268.20
|-1.31%
|1,93,13,849
|3
|इंफी
|1,359.20
|1,365.00
|1,338.20
|1,370.50
|1,353.00
|-1.28%
|1,26,31,564
|4
|टेकएम
|1,465.00
|1,477.30
|1,453.10
|1,479.30
|1,464.00
|-1.03%
|15,99,558
|5
|ग्रासिम
|2,864.90
|2,890.00
|2,822.70
|2,864.30
|2,835.00
|-1.02%
|5,97,885
|6
|एचसीएलटेक
|1,443.00
|1,455.00
|1,431.00
|1,450.40
|1,438.80
|-0.80%
|23,92,405
|7
|विप्रो
|209.70
|211.96
|208.25
|211.21
|210.03
|-0.56%
|1,76,84,547
|8
|भारती एयरटेल
|1,981.10
|1,993.70
|1,971.00
|1,988.60
|1,977.80
|-0.54%
|51,80,211
|9
|टाटा कंज्यूमर
|1,162.10
|1,168.50
|1,153.50
|1,160.50
|1,155.20
|-0.46%
|4,84,989
|10
|एमएंडएम
|3,443.00
|3,449.90
|3,402.50
|3,431.80
|3,417.00
|-0.43%
|22,60,561
