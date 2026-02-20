Share Market Update: शेयर बाजार में आज रही तेजी, हिंडाल्को और NTPC सबसे आगे, उधर ये शेयर लुढ़के

दूसरी ओर आईटी सेक्टर के कुछ शेयरों में कमजोरी देखने को मिली। इंफी, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक जैसे शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। इसके अलावा इटरनल और कुछ अन्य मिडकैप शेयरों में भी बिकवाली का दबाव रहा। बैंकिंग सेक्टर में भी चुनिंदा शेयरों में हल्की गिरावट रही, हालांकि समग्र रूप से बाजार पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और प्रॉफिट बुकिंग के चलते आईटी शेयरों में दबाव बना।