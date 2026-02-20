20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

कारोबार

Share Market Update: शेयर बाजार में आज रही तेजी, हिंडाल्को और NTPC सबसे आगे, उधर ये शेयर लुढ़के

भारतीय शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों हरे निशान पर रहे। मेटल और पावर शेयर टॉप गेनर्स में रहे, जबकि आईटी सेक्टर में हल्की गिरावट दर्ज की गई।

भारत

image

Thalaz Sharma

Feb 20, 2026

Share Market today update top gainers and losers list

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Share Market Update: भारतीय शेयर बाजार में आज उतार-चढ़ाव के बाद मजबूती के साथ कारोबार खत्म हुआ। दिन भर के ट्रेडिंग सेशन में निवेशकों की नजर ग्लोबल संकेतों और सेक्टर आधारित खरीदारी पर रही। बाजार बंद होने तक निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स दोनों ही हरे निशान पर क्लोज हुए, जबकि टॉप गेनर्स में मेटल और पावर सेक्टर के शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया।

क्लोजिंग अपडेट और मार्केट ट्रेंड (Nifty 50 Closing)

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 50 आज 116.90 अंक यानी 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,571.25 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 25,663.55 का इंट्राडे हाई छुआ, जबकि निचला स्तर 25,379.75 रहा। बाजार में 36 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 15 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

सेंसेक्स हरे निशान में बंद (Sensex Closing)

वहीं, बीएसई लिमिटेड (BSE) का सेंसेक्स 316.57 अंक यानी 0.38 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,814.71 पर क्लोज हुआ। दिन के दौरान सेंसेक्स ने 83,132.08 का हाई और 82,206.21 का लो स्तर देखा। बाजार की चौड़ाई सकारात्मक रही, जिससे निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत बना रहा।

टॉप गेनर्स: मेटल और पावर स्टॉक्स में तेजी (Top Gainers)

आज के कारोबार में हिंडालको, एनटीपीसी, एलटी और एसबीआई लाइफ जैसे शेयर टॉप गेनर्स की सूची में शामिल रहे। हिंडालको में 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई, जबकि एनटीपीसी में करीब 2.5 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली। पावरग्रिड, कोल इंडिया और टाटा स्टील जैसे शेयरों में भी अच्छी खरीदारी रही।

क्रमांकशेयर का नामओपनहाईलोप्रीव क्लोजएलटीपी% बदलाववॉल्यूम (शेयर)
1हिंडालको 907.50937.70901.10905.65934.75+3.21%58,55,240
2एनटीपीसी362.80373.65362.70363.20372.80+2.64%1,67,35,103
3एलटी4,267.104,390.004,267.104,280.504,380.10+2.33%25,42,225
4एसबीआई लाइफ2,042.902,083.302,036.002,043.002,080.00+1.81%9,22,196
5हिंदुस्तान यूनिलीवर2,285.002,331.202,278.302,279.302,318.30+1.71%17,15,991
6कोल इंडिया416.00425.50415.05416.15423.00+1.65%88,42,158
7पावरग्रिड295.55302.05294.25294.65299.00+1.48%1,17,61,509
8टाटा स्टील206.41209.30204.73205.41208.21+1.36%2,66,03,980
9नेस्ले इंडिया1,278.501,301.001,276.401,278.501,295.50+1.33%7,54,141
10ओएनजीसी277.40280.80274.35274.65278.25+1.31%3,19,64,517

सेक्टर आधार पर मेटल, पावर और कुछ बैंकिंग शेयरों में निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज और मारुति जैसे दिग्गज शेयरों ने भी इंडेक्स को सहारा दिया। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि मजबूत घरेलू संकेत और चुनिंदा सेक्टर में वैल्यू बायिंग के कारण यह तेजी देखने को मिली।

टॉप लूजर्स: आईटी और चुनिंदा शेयरों में दबाव (Top Losers)

दूसरी ओर आईटी सेक्टर के कुछ शेयरों में कमजोरी देखने को मिली। इंफी, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक जैसे शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। इसके अलावा इटरनल और कुछ अन्य मिडकैप शेयरों में भी बिकवाली का दबाव रहा। बैंकिंग सेक्टर में भी चुनिंदा शेयरों में हल्की गिरावट रही, हालांकि समग्र रूप से बाजार पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और प्रॉफिट बुकिंग के चलते आईटी शेयरों में दबाव बना।

क्रमांकशेयर का नामओपनहाईलोप्रीव क्लोजएलटीपी% बदलाववॉल्यूम (शेयर)
1केडब्ल्यूआईएल28.2728.6527.3728.5927.60-3.46%1,27,81,628
2एटरनल270.80272.50267.85271.75268.20-1.31%1,93,13,849
3इंफी1,359.201,365.001,338.201,370.501,353.00-1.28%1,26,31,564
4टेकएम1,465.001,477.301,453.101,479.301,464.00-1.03%15,99,558
5ग्रासिम2,864.902,890.002,822.702,864.302,835.00-1.02%5,97,885
6एचसीएलटेक1,443.001,455.001,431.001,450.401,438.80-0.80%23,92,405
7विप्रो209.70211.96208.25211.21210.03-0.56%1,76,84,547
8भारती एयरटेल1,981.101,993.701,971.001,988.601,977.80-0.54%51,80,211
9टाटा कंज्यूमर1,162.101,168.501,153.501,160.501,155.20-0.46%4,84,989
10एमएंडएम3,443.003,449.903,402.503,431.803,417.00-0.43%22,60,561

