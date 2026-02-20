Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में जल्द आ सकता है भारी उछाल, मिडिल ईस्ट से आ रही है बड़ी खबर

सैमको सिक्युरिटीज के हेड ऑफ मार्केट पर्सपेक्टिव्स एंड रिसर्च अपूर्वा शेठ ने कहा कि WTI क्रूड ने 55 डॉलर के स्तर से तेज रिकवरी की है। हर रैली को 50% या 78.6% के प्रमुख फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर पर सपोर्ट मिला है। यह अब एक बुलिश “हायर हाई-हायर लो” स्ट्रक्चर बना रहा है और 66 डॉलर की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्ट्रक्चर गिरती ट्रेंडलाइन के नीचे एक फ्लैग कंसोलिडेशन जैसा दिख रहा है, जिसमें प्रमुख सपोर्ट $62 से $63 के बीच है और मजबूत बेस $59 के आसपास है। RSI 50 से ऊपर बना हुआ है, जो अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बावजूद सकारात्मक गति का संकेत देता है।