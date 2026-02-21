Gold Silver Price Today: चांदी खरीदने वालों की इस हफ्ते हुई मौज, सोना भी उछला, जानिए 24, 22, 20 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट

इस हफ्ते चांदी में भारी तेजी दर्ज हुई है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने की कीमतें बढ़त लेकर बंद हुई थीं। वहीं, चांदी में जबरदस्त तेजी दर्ज हुई। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार को सोने का घरेलू वायदा भाव 0.07 फीसदी या 117 रुपये की बढ़त के साथ 1,56,993 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इस पूरे हफ्ते की बात करें, तो सोने की कीमतों में बढ़त दर्ज हुई है। शुक्रवार, 13 फरवरी को सोने का वायदा भाव 1,55,895 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह इस हफ्ते सोने की कीमत में 981 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल दर्ज हुआ है।
उधर चांदी की कीमत में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जबरदस्त बढ़त दर्ज हुई। शुक्रवार को एमसीएक्स पर चांदी 4.41 फीसदी या 10,649 रुपये की जबरदस्त बढ़त के साथ 2,52,042 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस हफ्ते चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई है। शुक्रवार 13 फरवरी को चांदी 2,44,360 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस तरह इस हफ्ते चांदी की कीमत में 8,584 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 1,55,070 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,51,340 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 20 कैरेट सोने का भाव 1,38,010 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,25,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 1,00,020 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
|कैरेट (Karat)
|सोने का भाव (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|24 कैरेट
|₹1,55,070
|22 कैरेट
|₹1,51,340
|20 कैरेट
|₹1,38,010
|18 कैरेट
|₹1,25,600
|14 कैरेट
|₹1,00,020
वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में शुक्रवार को बड़ी बढ़त दर्ज हुई। कॉमेक्स पर सोना 1.67 फीसदी या 83.50 डॉलर की बढ़त के साथ 5,080.90 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 2.23 फीसदी या 111.35 डॉलर की बढ़त के साथ 5107.45 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।
चांदी की वैश्विक कीमतों में भी जबरदस्त तेजी दर्ज हुई है। शुक्रवार को कॉमेक्स पर चांदी 6.07 फीसदी या 4.74 डॉलर की बढ़त के साथ 82.97 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई। वहीं, सिल्वर स्पॉट 7.82 फीसदी या 6.14 डॉलर की बढ़त के साथ 84.64 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग