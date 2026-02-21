Gold Silver Price Today: चांदी खरीदने वालों की इस हफ्ते हुई मौज, सोना भी उछला, जानिए 24, 22, 20 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today: इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने की कीमतें बढ़त लेकर बंद हुई थीं। वहीं, चांदी में जबरदस्त तेजी दर्ज हुई। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार को सोने का घरेलू वायदा भाव 0.07 फीसदी या 117 रुपये की बढ़त के साथ 1,56,993 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इस पूरे हफ्ते की बात करें, तो सोने की कीमतों में बढ़त दर्ज हुई है। शुक्रवार, 13 फरवरी को सोने का वायदा भाव 1,55,895 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह इस हफ्ते सोने की कीमत में 981 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल दर्ज हुआ है।