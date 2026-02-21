IPO Next Week: पैसा रख लें तैयार, अगले हफ्ते आ रहे 4,300 करोड़ रुपये के आईपीओ, जानिए प्राइस बैंड और दूसरी डिटेल्स

यह 583 करोड़ रुपये का आईपीओ है। इसमें 418 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू है। वहीं, 165 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल है। यह आईपीओ 25 फरवरी को ओपन होगा और 27 फरवरी को बंद होगा। आईपीओ में प्राइस बैंड 216 रुपये से 227 रुपये प्रति शेयर है। शेयर 5 मार्च को लिस्ट होंगे। कंपनी ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट और ऑटोमेशन सिस्टम बनाती है। कंपनी के गुजरात में 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और 30 सितंबर 2025 तक कंपनी में 1,807 कर्मचारी थे। FY25 में कंपनी की कुल आय 349.71 करोड़ रुपये रही। वहीं, शुद्ध लाभ 43.87 करोड़ रुपये रहा।