Credit Score Tips: कम समय में कैसे बढ़ाएं अपना क्रेडिट स्कोर? इन 6 आसान तरीकों से बनेगी बात

Credit Score Tips: लोन का भुगतान समय पर नहीं करना, क्रेडिट कार्ड बिल में देरी करना या एक साथ कई जगहों पर लोन के लिए आवेदन करना आपके क्रेडिट स्कोर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं, जिन लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री कम होती है, उनका स्कोर भी कम रहता है। कम क्रेडिट स्कोर होने पर नया लोन या क्रेडिट कार्ड लेना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, सही वित्तीय आदतों को अपनाकर आप एक साल के भीतर ही अपने क्रेडिट स्कोर में 200 से 300 अंकों तक सुधार कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान और प्रभावी उपाय।