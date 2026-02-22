‘मेरे बाद उसका क्या होगा?’..इसी डर में रिटायर्ड ISRO कर्मचारी ने ली पत्नी की जान, बेटी के मुकरने से पुलिस हैरान

एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने बताया, “हमने उसे समझाने की कोशिश की कि वह दंपति की इकलौती संतान है। मां की मृत्यु हो चुकी है और पिता जेल जाएंगे। कानूनी और भावनात्मक, दोनों ही दृष्टि से उसकी उपस्थिति जरूरी थी। हमने पोस्टमार्टम इसलिए नहीं कराया, क्योंकि हमें लगा था कि वह आएगी। जब पता चला कि उसने आने से इनकार कर दिया है, तो हमने एक नजदीकी रिश्तेदार से संपर्क किया। उन्होंने सहयोग किया, सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं और परंपरा के अनुसार संध्या श्री का अंतिम संस्कार किया।”